【腎衰竭】54歲女兒涉嫌種大麻被捕　81歲吳耀漢腎功能只剩約一成

▲ 54歲女兒涉村屋種大麻被捕，吳耀漢嚴重腎衰竭停工兩年。

資深演員吳耀漢的女兒昨日涉毒被捕，據報現年54歲的女子被截查到一個懷疑藏有大麻花的包裹，海關人員接報前往包裹地址、西貢某村屋進行突擊搜查，於單位內發現疑似大麻種植場，而該女子正是吳耀漢的女兒。兩年前透露患上腎衰竭的吳耀漢，於女兒被捕前接受傳媒訪問表示，已經兩年沒有工作。

海關人員前日（22日）於機場截查到一個由加拿大到港的空運郵包，發現包裹內藏有約70克的懷疑大麻花，案件轉交海關有組織罪案調查科跟進，並於昨日（23日）到包裹地址、西貢某村屋進行突擊檢查，在該住宅單位內搜查到13株懷疑大麻植物、大麻花、以及大麻栽植設施等，包括太陽燈、通風設施和電子溫度濕度計。

【綠葉王】吳耀漢年青時曾演BBC劇集 79歲笑匠患腎衰竭決不退休【有片】

▲ 懷疑大麻種植現場。（政府新聞圖片）

據報單位內藏有的大麻市值約100萬，懷疑有人將村屋用作大麻種植場，現場一名54歲懷疑涉案女子被捕，消息指她是吳耀漢的女兒，吳耀漢的外籍太太Susan在行動期間亦有從鄰近單位前來了解情況，惟見現場有大批記者後便折返寓所。

西貢搗破大麻種植場檢毒品市值100萬元 吳耀漢女兒據悉被捕

▲ 左起：吳嘉龍、吳耀漢、吳耀漢太太Susan以及吳嘉龍當時女友。（經濟日報圖片）

在搜查行動前，有傳媒聯絡到吳耀漢了解其近況，兩年前透露因腎衰竭要停工休養的他，身體情況未有好轉，腎功能僅剩下一成，每日都需要洗腎，大部份時間都逗留家中，而醫生亦不建議他接受換腎手術，過去兩年因身體狀況及疫情的關係，沒有接過任何工作。女兒被捕後，吳耀漢及其子吳嘉龍未有再接電話。

【笑哈哈先生】梁釗峰新歌求新突破 Juno任歌曲監製+吳耀漢演出MV【有片】

▲ 吳耀漢近年公開現身都帶同兒子同行。（經濟日報圖片）

腎功能只剩一成

現年81歲的吳耀漢，於2019年出席賀歲片《如珠如寶》的首映時透露，因為腎衰竭，腎功能只剩約一成，當時已需要定期到醫院洗肚。

他表示因年青時忙於拍戲，於片場習慣以飯盒、杯麵果腹，經常食不定時最終令身體出狀況，約2015年前接受身體檢查時，發現肝酵素等指數升高，2018年被診斷出腎衰竭。

▲ 吳耀漢因為身體情況及疫情已經停工兩年。（經濟日報圖片）

80年代著名喜劇演員

其父吳海霖是九龍巴士及九龍殯儀舘的創辦人之一，吳耀漢是二房幼子，年輕時曾到英國求學，修讀牙科，但就學期間熱衷於戲劇活動，後來轉修戲劇課程，畢業後與第一任太太及女兒返港發展，其妻當時是沙宣第一代入室弟子以及李小龍的御用髮型師，二人回港經營髮型屋。

後來吳耀漢透過客人金燕玲而加入TVB，開展其演藝之路，80年來以來演出過多部喜劇，代表作如《五福星》系列、《神勇雙響炮》系列等。後來吳耀漢與第二任太太Susan結婚，共育有三女一子，兒子吳耀漢隨父加入娛樂圈發展。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2