【林鍾一戰】鍾培生落實拳賽門票最貴近3萬　林作出言嘲諷：得你老豆會買

▲ 林鍾一戰於9月舉行。

富三代鍾培生與林作之間的「林鍾一戰」，隨著早前二人在淺水灣舉行正式簽約記者會，交代擂台戰會定在9月舉行，鍾培生和林作亦各自開始特訓，為拳賽備戰。日前鍾培生向傳媒落實「林鍾一戰」的比賽日期及票價詳情。

據知鍾培生和林作「百萬擂台戰」，現時正式落實9月18日選址九龍灣國際展覽中心Star Hall舉行，因應現場表演場地的防疫及社交距離措施，屆時預計開放約1,800位觀眾入場。

▲ 鍾培生或邀女神陳嘉倩現場報導。

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側田陳嘉倩或任嘉賓

門票方面，或會定價於最平票價1,200元至最貴接近3萬元。

另外，早前有指鍾培生有意邀不同KOL助陣，甚至傳林作前度女友麥明詩亦在被邀嘉賓之列。據知現時歌手側田及樂隊LMF已獲邀任演出嘉賓，而鍾培生甚欣賞的前主播陳嘉倩也可能會客席現場報導。

同時，鍾培生亦向傳媒表示會邀請來自無綫及ViuTV的司儀任主持，以及有多位靚女做Ring Girl。

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至於最貴門票索價3萬元，有何特別原因卻未交代。不過早前女歌手Serrini舉行音樂會，亦有推出達$28,000的總理門票，購買的觀眾可獲得總理彩帶及場內頒授支票儀式，限量門票亦售罄。

鍾培生對手林作，近日積極進行拳賽特訓，而他昨晚亦有出post回應「林鍾一戰」票價，並留言嘲諷道：「三萬蚊一張飛，我估得你老豆會買。我媽媽應該會喺場外等接個仔放工。」

同場加映：何泳芍訪問