  • 21°C
香港時間 : 2021324日 (週三) 11:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【林鍾一戰】鍾培生落實拳賽門票最貴近3萬　林作出言嘲諷：得你老豆會買

娛樂 10:54 2021/03/24

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

林鍾一戰於9月舉行。

富三代鍾培生與林作之間的「林鍾一戰」，隨著早前二人在淺水灣舉行正式簽約記者會，交代擂台戰會定在9月舉行，鍾培生和林作亦各自開始特訓，為拳賽備戰。日前鍾培生向傳媒落實「林鍾一戰」的比賽日期及票價詳情。

據知鍾培生和林作「百萬擂台戰」，現時正式落實9月18日選址九龍灣國際展覽中心Star Hall舉行，因應現場表演場地的防疫及社交距離措施，屆時預計開放約1,800位觀眾入場。

鍾培生或邀女神陳嘉倩現場報導。

【林鍾一戰】林作練對打慘被15歲少年狂毆　氣喘如牛自嘲：廢廢地

側田陳嘉倩或任嘉賓

門票方面，或會定價於最平票價1,200元至最貴接近3萬元。

另外，早前有指鍾培生有意邀不同KOL助陣，甚至傳林作前度女友麥明詩亦在被邀嘉賓之列。據知現時歌手側田及樂隊LMF已獲邀任演出嘉賓，而鍾培生甚欣賞的前主播陳嘉倩也可能會客席現場報導。

同時，鍾培生亦向傳媒表示會邀請來自無綫及ViuTV的司儀任主持，以及有多位靚女做Ring Girl。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

至於最貴門票索價3萬元，有何特別原因卻未交代。不過早前女歌手Serrini舉行音樂會，亦有推出達$28,000的總理門票，購買的觀眾可獲得總理彩帶及場內頒授支票儀式，限量門票亦售罄。

鍾培生對手林作，近日積極進行拳賽特訓，而他昨晚亦有出post回應「林鍾一戰」票價，並留言嘲諷道：「三萬蚊一張飛，我估得你老豆會買。我媽媽應該會喺場外等接個仔放工。」

同場加映：何泳芍訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐】麥明詩享受單身大派福利　泳池騷身材揭拍照者身份【多圖】
10:51 2021/03/18
【香港小姐】麥明詩享受單身大派福利　泳池騷身材揭拍照者身份【多圖】
【林鍾一戰】鍾培生自爆男性荷爾蒙過多　邀宅男女神陳婉衡陳嘉倩簡淑兒做節目
14:39 2021/03/11
【林鍾一戰】鍾培生自爆男性荷爾蒙過多　邀宅男女神陳婉衡陳嘉倩簡淑兒做節目
【林美戀】裕美直言林作欠情趣　自爆可能會向外籍人士借種
15:59 2021/03/10
【林美戀】裕美直言林作欠情趣　自爆可能會向外籍人士借種
林作 鍾培生 娛樂人物職業 麥明詩 陳嘉倩 歌手 KOL 樂隊 門票

最高瀏覽

【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
00:00 2021/03/22
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
11:57 2021/03/22
【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】
11:24 2021/03/23
【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】