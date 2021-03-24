【復活節好去處】昂坪360復活節化身尋蛋樂園　小童纜車門票早鳥1折+ 尋蛋任務贏Staycation

復活節假期將到，爸爸媽媽是否為親子活動而頭痛呢？今集《湊得輕鬆啲》 邀請了升學專家梁永樂，介紹一個既可寓學習於玩樂，又可以促進親子關係的親子活動，過個有意義的復活節假期。

昂坪360於4月2日至11日期間舉辦「尋蛋滋味360之尋蛋任務」，將昂坪市集加入童樂元素化身「尋蛋樂園」，只要成功找到隱藏於不同角落的復活蛋圖案，並完成指定任務，即可參加尋蛋任務大抽獎。活動的獎品非常豐富，包括諾富特東薈城酒店雙人兩日一夜住宿連昂坪360 來回纜車水晶車廂門票、任天堂Switch 遊戲機、昂坪360 來回纜車標準車廂門票等，非常豐富。

由即日起至3月31日，市民於昂坪360官方網站，預訂4月2日至11日期間的「復活節限定折扣優惠」小童門票，即可於到訪日在昂坪市集，憑票換取尋蛋工具套裝，並參加「尋蛋任務」。尋蛋工具套裝包括6隻復活蛋、尋蛋地圖、可愛兔仔耳頭箍、顏色水筆、貼紙連同復活籃，可愛又趣緻。

「尋蛋之旅」發揮創意

尋蛋任務有甚麼特別？原來小朋友要根據尋蛋地圖上的提示，再游走於昂坪市集不同角落，找出5款復活蛋主題圖片，再依照圖案配對貼紙，並正確地貼上復活蛋，第六隻蛋則由小朋友發揮創意，自行創作心目中的復活蛋。

梁永樂指出，尋蛋活動看似簡單，對於小朋友而言，絕對是體力及腦力大考驗，小朋友可以盡情「放電」舒展手腳，並運用眼覺、視覺及觸覺去完成尋蛋任務，最重要培養到親子合作性，既寓學習於玩樂，也可發揮小朋友無窮的創意。

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打卡景點留下溫馨時刻

親子時光彌足珍貴，用相片留下溫馨時刻吧。昂坪360特別於活動期間，在昂坪市集設置了多個以傳統蛋製食品為主題的打卡位，當中包括將港人最愛的小食之一 ─ 蛋撻，打造成「蛋撻鞦韆」，讓爸爸媽媽同小朋友可以坐在滑溜溜的蛋撻面上拍照留念！

而鞦韆的背景更取材自傳統冰室的設計，舖滿菱格馬賽克磁磚，盡顯懷舊復古味道，猶如置身八十年代冰室之中，充滿老香港情懷，爸爸媽媽更可趁機與子女分享自己童年時光呢！鞦韆旁邊的蛋卷搖搖板，其爽脆鬆化的蛋卷外形，像真度十足，絕對值得打卡留念。

除了蛋撻、蛋卷，皮蛋酥也是不少港人的最愛，故市集內又設有「復活彩蛋打卡牆」，該皮蛋酥由經典熱酥餅技術製成，單看外表已足以令人垂涎三尺，而市民更可扮演兔子，與皮蛋酥及色彩繽紛的復活蛋合照。

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《恆香‧百年》 展覽館

遊畢「蛋撻鞦韆」和「復活彩蛋打卡牆」仍然意猶未盡？大家即場還可參觀同樣是期間限定的「恆香‧百年展覽館」，展館內除了有懷舊恆香酒家擺設、恆香畫廊，以及經典花轎和金龍金鳳裝置外，更有元朗懷舊市集模型，讓大家可以重溫昔日的元朗風貌，並進一步認識《恆香》這個百年老字號的點滴。

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記者：胡嘉儀