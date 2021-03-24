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【新冠疫苗】以色列研發口服新冠疫苗可室溫保存　6月前開始第一期人體臨床試驗

健康 11:05 2021/03/24

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以色列研發的口服新冠疫苗，相信將於6月前開始第一期人體臨床試驗。

各地已展開新冠疫苗接種計劃，以色列藥廠Oramed研發了口服疫苗Oravax，並於上周五（19日）宣布藥丸在臨床研究中產生抗體，相信可於今年6月前第一階段人體臨床試驗。

綜合外媒報道，口服新冠疫苗Oravax的設計便於分發及管理，但仍在研發的最早階段，無法保證成功，即使成功也可能需要一年或更長時間才能獲准使用，情況就如莫德纳（Moderna）及輝瑞（Pfizer）疫苗一樣。

口服疫苗Oravax由以色列美國公司Oramed和印度公司Premas Biotech兩家公司合資研發。Oramed行政總裁 Nadav Kidron表示，疫苗Oravax副作用較少，可用普通雪櫃運送，亦可在室溫下保存，更易在全球分發。此外，此疫苗可讓大眾自行在家服用。

東英吉利亞大學醫學教授Paul Hunter指出，需要進行適當研究證明口服疫苗的價值，惟此疫苗可能對嚴重恐懼打針的人士有幫助，或亦有效預防重病，但通常在預防感染方面不太出色。

理論上，由於首先感染的部位是鼻和喉嚨，在感染惡化之前，針對這些部位的疫苗將有助預防感染。不過，Oramed至今未公開有關Oravax的數據，僅知以動物研究的結果令人鼓舞，故需進行人體研究作進一步確認。

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責任編輯：羅嘉欣

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