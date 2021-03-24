【2021復活節】港麗酒店聯乘童衣品牌設計童趣主題套房　復活節Staycation親子玩味童真國度

▲ 港麗酒店呈獻Momonittu Suite Staycation 開展童趣繽紛小假期。(酒店提供)

復活節是屬於小朋友的，不能外遊的假日，來一趟Staycation小旅行最好不過。香港港麗酒店首度聯乘童衣美學品牌Momonittu帶來童趣繽紛主題套房，一貫品牌理念以鮮艷色彩和惹人喜愛的小動物為設計主調，把原來的行政山景套房化成孩子的童真國度。

▲ 客廳全換上多個 Momonittu 小動物抱枕。(酒店提供)

Momonittu 特意為酒店設計主卧及聯通雙人房間的枕具, 加上玩味濃的圖像設計讓大小朋友重拾稚趣童心。卧室同時掛上童趣可愛的小動物畫作，配合房內為孩童特別設計的小帳蓬, 為小朋友帶來探秘尋真之樂。

房內部分Momonittu禮品及精品將於酒店禮品廊的專櫃販售，讓大家把童趣快樂帶回家中。

Momonittu Suite Staycation 價錢及禮遇：

1.Momonittu 家庭住宿套房（特大雙人床）$3,388*

2.Momonittu 家庭住宿雙房套房（特大雙人床及相連豪華山景雙床房）$3,888*

▲ 房內設有小童浴袍、小拖鞋及港麗小熊玩偶。(酒店提供)

• 4人入住主題套房住宿一晚**

• 行政貴賓廊禮遇 (自助早餐、下午茶及黃昏雞尾酒)

• Momonittu 禮物組（毛巾、自家精美砌圖玩具、玩偶及筆袋；價值超過$550）

• $1,000 Momonittu 現金購物券

• $1,000 酒店餐飲消費額

**備註： 只限兩位成人及兩位18歲以下的小童

▲ Momonittu 禮物組包括毛巾、筆袋及玩偶。(酒店提供)

住宿日期：4月1日至5月31日

預訂請瀏覽 ConradDining.com了解詳情或電話查詢：2822 8828

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店

記者：郭秀芳