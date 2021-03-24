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【復必泰疫苗】西灣河體育館接種中心有市民到場才得悉暫停接種　批評政府通知倉卒及安排欠佳

社會 11:21 2021/03/24

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有市民到場才得悉暫停接種。（曾秋文攝）

政府接獲復星實業（香港）有限公司通知，指批號210102的復必泰疫苗包裝有瑕疵，當局隨即宣布暫停接種。西灣河體育館接種「復必泰」疫苗中心主任今（24日）指，暫停接種前有少於100名市民已接種；有已預約接種的市民到場才得悉相關消息，批評政府通知倉卒，安排欠佳。

家住柴灣的關先生，任職服務性行業，昨晚還收到電話短訊提示今早十點半到西灣河打疫苗 ，他表示專程請假半天，現在不能接種覺得很不便，暫時不會轉打科興疫苗，因為覺得復必泰保護率高，批評政府通知倉卒。

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泰國籍的家庭主婦阿kim，家住西灣河，批評暫停接種疫苗應透過手機短訊通知，認為政府安排不好，又表示中心主任告訴她等待政府公佈，但沒有提及補打時間表，指如果持續未能接種，可能會轉打科興疫苗。

接種中心主任張先生表示，暫停接種前有少於100名市民已接種疫苗，至於全日預約人數約1,100人。

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記者：曾秋文、陳麗娜

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