【想你張國榮】哥哥忌辰音樂會李克勤唱《為你鍾情》　歌神許冠傑任壓軸嘉賓

▲ 《想你張國榮》音樂由邀請許冠傑、李克勤任嘉賓，籌得善款將全數捐贈「惜食堂」 。

由鄭丹瑞（旦哥）及製作人蕭潮順主理的Youtube頻道《健康．旦》，早前宣布將於今年4月1日、哥哥張國榮的忌辰當日（4月1日）舉行《想你 張國榮》音樂會，繼早前確認已邀請莫文蔚及張智霖演出後，近日落實李克勤及歌神許冠傑亦會到場任演出嘉賓。

「健康·旦」早前公布已獲張國榮的前經理人陳淑芬，以及哥哥的密友唐鶴德（唐唐）的應允，將於4月1日、哥哥的忌辰當晚，在「健康·旦」及網上各大平台播放《想你 張國榮》音樂會，當中包括TOPick facebook專頁屆時亦會直播當晚演出。

【張國榮紀念騷】莫文蔚張智霖即時答允演出 本周內公布《想你 張國榮》歌手名單

▲ 《想你 張國榮》音樂會海報。（大會提供）

克勤唱《為你鍾情》

莫文蔚、張智霖已先後答應擔任演出歌手，旦哥在昨日（3月23日）在其Youtube頻道宣布，李克勤亦答應任演出嘉賓。在影片中，克勤分享與哥哥的過往點滴，由於他與哥哥有很多共同朋友，以往經常有飯聚，最難忘的是在哥哥「封咪」期間，有幸與哥哥一同唱卡啦OK。

李克勤直言：「好似中獎咁！」當時哥哥更向克勤示範演唱克勤的首本名曲《大會堂演奏廳》並謂：「其實歌係可以咁樣唱嘅，唔一定要用你嗰個方法唱嘅。」

克勤坦言當時「袋咗好多錢落袋」，而過去克勤在自己的演唱會上曾多次翻唱哥哥的歌曲，並預告於4月1日的音樂會中，獻唱他非常喜歡的《為你鍾情》。

▲ 旦哥直指壓軸嘉賓非歌神許冠傑莫屬。（影片截圖）

影片中旦哥宣佈「壓軸嘉賓」的身份，正是去年四月份曾經舉行過音樂會、為香港人打氣的歌神許冠傑。

是次音樂會亦有請到來自美國的無伴奏人聲樂團（A Cappella）Metro Vocal Group以及香港浸會大學音樂系成員亦會參與演出。《想你 張國榮》獲得「哥」迷會及旅遊發展局支持，屆時於YouTube Superchat籌得的善款，將不扣除開支，全數捐贈「惜食堂」買米，製作飯餐，幫助有需要的人士。

《想你 張國榮》詳情

各大平台播放日期：2021年4月1日（星期四）

時間： 晚上7時正-播放張國榮珍貴難忘的演出片段/晚上7時30分至8時30分-《想你 張國榮》音樂會

善長亦可以支票捐款，詳情如下：

支票抬頭：惜食堂

寄往：觀塘鴻圖道35號天星中心5樓收

同場加映：郭富城訪問

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2