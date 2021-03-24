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【新冠肺炎】消息：新增約10宗確診個案　涉不明源頭下午設疫情記者會

社會 15:20 2021/03/24

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熱門 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

消息指今日新增10宗確診個案，涉不明源頭個案。

本港疫情未止，消息指今日（24日）新增約10宗確診個案，涉不明源頭感染，設疫情記者會。

昨日（23日）再錄得一宗死亡個案，涉一名89歲患翁，本港至今累計已有204人確診後死亡。而昨再增12宗確診個案，有4宗屬本地感染個案，其中3人為西營盤URSUS Fitness群組，而昨8宗輸入個案中，7宗均涉變種病毒，患者由法國、巴基斯坦及菲律賓抵港，至今已錄113宗涉變種病毒的輸入個案。同日錄少於10宗初步確診個案。
 

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政府今日（24日）早上收到復星實業（香港）有限公司的書面通知，由於注意到與批號為210102的Comirnaty（復必泰疫苗）（有效期至2021年6月）藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech和復星醫藥已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查，為謹慎起見，現階段在調查期間須即時暫停接種。詳情即看：【下一頁】

（馮漢柱攝）

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

 

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