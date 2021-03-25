【健身意外】大隻猛男臥推舉重220公斤　胸肌隆起斷裂恐怖畫面曝光

▲ 大隻猛男臥推舉重220公斤，胸肌隆起斷裂恐怖畫面曝光。

做運動要適可而止！近日英國一名男子健身時，進行臥推訓練，挑戰舉起220公斤的槓鈴，未料胸肌突然撕裂，右側胸部隆起，他即時痛得從器材摔下，需緊急送院治療。

根據外國傳媒報道，23歲的克勞利（Ryan Crowley）是一名業餘健美運動員，早前在教練的輔助下，進行臥推訓練。從影片可見，克勞利嘗試舉起220公斤的槓鈴，期間他雙臂顫抖，但右側胸肌突然隆起，他表情痛苦不堪，並大聲嚎叫，隨後從器材上摔落地面。他最終被送院治療，需接受手術。

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手術前克勞利在Instagram上貼出照片，可見他的右側胸肌、腋下、上臂都一片瘀黑，他表示胸肌被撕斷，並希望手術後能完全恢復，不要影響他「還沒開始的職業生涯」。

手術後，他再發文分享情況，指原本手術預計只需1小時，但最後花了4小時才完成，醫生將他的胸肌重建，由於他的骨頭太密集，才會讓手術時間大增。

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責任編輯：羅嘉欣