  • 23°C
香港時間 : 2021325日 (週四) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健身意外】大隻猛男臥推舉重220公斤　胸肌隆起斷裂恐怖畫面曝光

健康 12:15 2021/03/25

分享：

熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

大隻猛男臥推舉重220公斤，胸肌隆起斷裂恐怖畫面曝光。

做運動要適可而止！近日英國一名男子健身時，進行臥推訓練，挑戰舉起220公斤的槓鈴，未料胸肌突然撕裂，右側胸部隆起，他即時痛得從器材摔下，需緊急送院治療。

根據外國傳媒報道，23歲的克勞利（Ryan Crowley）是一名業餘健美運動員，早前在教練的輔助下，進行臥推訓練。從影片可見，克勞利嘗試舉起220公斤的槓鈴，期間他雙臂顫抖，但右側胸肌突然隆起，他表情痛苦不堪，並大聲嚎叫，隨後從器材上摔落地面。他最終被送院治療，需接受手術。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

手術前克勞利在Instagram上貼出照片，可見他的右側胸肌、腋下、上臂都一片瘀黑，他表示胸肌被撕斷，並希望手術後能完全恢復，不要影響他「還沒開始的職業生涯」。

手術後，他再發文分享情況，指原本手術預計只需1小時，但最後花了4小時才完成，醫生將他的胸肌重建，由於他的骨頭太密集，才會讓手術時間大增。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映：低頭60度肩頸負荷達60磅致勞損　骨科醫生指肩頸痛4大徵狀或神經線受影響

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

健身 運動 治療 手術 運動

最高瀏覽

【一腳踏兩船】去年請侍產假陪老婆今年5月女友預產　出軌港夫自爆：10個月內可否請2次侍產假
11:01 2021/03/24
【一腳踏兩船】去年請侍產假陪老婆今年5月女友預產　出軌港夫自爆：10個月內可否請2次侍產假
【超級綜藝】曾志偉+王祖藍上任後首度公開同場　率汪明荃森美騷9大節目
19:51 2021/03/24
【超級綜藝】曾志偉+王祖藍上任後首度公開同場　率汪明荃森美騷9大節目
【夫妻關係】結婚15年與丈夫零性生活　兩子之母每個月找牛郎尋歡
15:17 2021/03/23
【夫妻關係】結婚15年與丈夫零性生活　兩子之母每個月找牛郎尋歡