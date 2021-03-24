  • 21°C
香港時間 : 2021324日 (週三) 12:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【總是有愛在隔離】許冠文義演為業界籌款　錢嘉樂多年前曾為偶像做替身

娛樂 11:37 2021/03/24

分享：

熱門 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

許冠文跟錢嘉樂合演《總是有愛在隔離》。

集合十間電影公司合資開拍電影《總是有愛在隔離》，希望為電影基層人員作出支援，以解燃眉之急，電影由圈中多位導演執導，並由古天樂、許冠文、張智霖、周秀娜、張繼聰、吳鎮宇、錢嘉樂等多位演員參演， 定於4月22日正式上映。

《總是有愛在隔離》今日發放電影終極預告，片中可見不少電影界前輩的演出，眾人為業界盡心盡力，不收片酬義不容辭接拍電影《總是有愛在隔離》。

其中年屆77歲的許冠文（Michael）更是佼佼者，在《總》中有不少辛苦的場面，而且連日來為追趕進度，更要通宵拍攝，出心出力。

許冠文久休再拍戲。

其中一場講述許冠文、錢嘉樂、王凱韋、馮勉恆走秘密水道逃離酒店的戲，四人在34度炎熱高溫天氣下，穿上全套潛水衣裝備拍攝。未開始拍攝，各人已大汗淋灕，工作人員不時為四人抹汗補妝。

在休息期間，未落水池已濕透全身，王凱韋更向工作人員展示捏出汗水的潛水衣。另一場許冠文與錢嘉樂則要在管道上訓身爬行兼轉身。

許冠文應付動作戲。

雖然要捱夜、捱熱拍動作戲，但為業界出力的Michael不但沒有怨言，還樂在其中：「我不是專門做動作戲，但我幾鍾意做動作戲，因為不用諗對白，如果是好的動作，不用解釋，喜劇我最鍾意做全世界都明的動作戲，非洲人睇一樣、中國人睇又一樣、美國人睇又一樣，咁就最好！」

今次與嘉樂有最多對手戲，Michael說：「我多數度文戲，有幽默感對白，他就負責動作、打鬥，幾有火花，他會度一些東西我不會諗到！」

與Michael有最多對手戲的嘉樂，身兼動作導演，被問到是否「虐待」前輩，嘉樂笑說：「潛水衣不關動作設計事，我們負責實行而已！」

原來嘉樂早在35年前曾與Michael合作，他說：「Michael未必記得，我在《智勇三寶》做過他替身，演員身份合作今次第一次，在《總》中演他細佬，可以同偶像合作，每日開工都懷著又緊張又期待心情。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【媽媽的神奇小子】改編前殘奧金牌主勵志人生　吳君如演蘇樺偉「神奇母親」【有片】
12:23 2021/03/17
【媽媽的神奇小子】改編前殘奧金牌主勵志人生　吳君如演蘇樺偉「神奇母親」【有片】
【尋秦記】相隔20年經典角色再現大銀幕　古天樂+林峯凍齡對決【有片】
11:39 2021/03/16
【尋秦記】相隔20年經典角色再現大銀幕　古天樂+林峯凍齡對決【有片】
【總是有愛在隔離】古天樂抗疫片首發預告　曾志偉+許冠文+吳鎮宇為影業出力
14:59 2021/03/01
【總是有愛在隔離】古天樂抗疫片首發預告　曾志偉+許冠文+吳鎮宇為影業出力
古天樂 許冠文 電影 演員 張繼聰 錢嘉樂 張智霖 周秀娜 吳鎮宇

最高瀏覽

【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】
11:24 2021/03/23
【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
00:00 2021/03/22
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
【廖啟智抗癌】陳敏兒現身醫院探智叔　衣不解帶照料丈夫積極抗癌
14:09 2021/03/23
【廖啟智抗癌】陳敏兒現身醫院探智叔　衣不解帶照料丈夫積極抗癌