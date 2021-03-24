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【活得健康啲】杞子可明目抗衰老適合捱夜人士　中醫教揀肉質飽滿及光澤靚杞子【附茶療做法】

保健美顏 11:41 2021/03/24

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杞子價錢貼地，亦有很多養生功效，例如明目及抗衰老等等。今集《活得健康啲》請到註冊中醫何慧欣為大家講解杞子的特性及好處，又推介一些保健養生茶療及湯療。

杞子好處

何醫師指杞子（又名枸杞）味甘、性平、入肝、腎經，有滋補肝腎、滋養補血、補肝明目的功效。杞子有作為藥用及食用的功效及價值，我們常常把杞子做藥膳放湯，可以有保健養生、抗衰老的功效。

枸杞中有豐富的維生素A和C、類胡蘿蔔素、多糖、鐵質及其他微量元素，香港大學曾有研究發現杞子可以幫助保護視網膜上的視神經節細胞，亦可防止大腦細胞凋亡，預防腦退化症。

適合吃杞子的人士

何醫師續指杞子特別適合因為肝腎陰虛或陰血不足引起的頭暈眼花、腰膝酸軟、消渴等症狀。以下2類人士都可以吃杞子改善身體：

經常捱夜、休息不足而開始出現的頭暈眼花、耳鳴等情況的人士。

陰血虛少引起的月經過少、月經期間的頭暈不適。

宜選擇肉質飽滿及帶有光澤、乾身的杞子

何醫師表示挑選杞子首選地道藥材，以寧夏杞子最為出名。此外，杞子分為野生和人工栽培兩種，野生枸杞細粒肉少，市面上供應多以人工培植為主。

從外觀而言，大家可選擇大粒肉質飽滿、色澤鮮明、帶有光澤、乾身的杞子。如果色澤較為暗淡、較為黏身，其實已經是存放過久的杞子。此外，正常杞子上有小白蒂，如果經過色素熏染的杞子，小白蒂會被染成紅色。

從氣味而言，很多時候因為防止蟲蝕，商人會用硫磺熏蒸杞子，經過熏蒸的杞子會有刺鼻的氣味，因此要避免選購有刺鼻氣味的杞子。

何醫師還分享了食用杞子的注意事項及一些養生茶療，大家立即睇片了解更多！

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記者：王芷瑩

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