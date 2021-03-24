【救急扶危】臨盆孕婦送院期間胎兒頭部外露　救護員果斷車上接生母子平安

▲ 一名孕婦送院期間被發現胎兒頭部外露，車上3名救護員於是當機立斷，為孕婦接生，最終母子平安。

救護員救急扶危，必要時甚至會助產。台灣新北消防局日前透過社交平台發布一段影片，分享一名臨盆在即的孕婦送院期間，被救護員發現胎兒頭部已外露。車上3名救護員於是當機立斷，為孕婦接生，最終所幸母子平安。

台灣新北消防局Facebook專頁「新北消防發爾麵」上周五（19日）發佈了一段片長僅約1分多鐘的影片。片中描述，一名懷著第二胎、孕期達9個月的婦人正在送院途中，救護員意外發現胎頭已外露，當下告知司機停車，準備接生。

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胎兒成功娩出之後，救護員再細心善後，先用臍帶夾夾住臍帶兩處，再用吸球抽吸口鼻及刺激胎兒。在評估胎兒生命徵象良好後，救護員再擦拭胎兒全身，並用無菌毛巾包裹嬰兒，交給媽媽抱著，同時也一直觀察產婦有沒有大出血情形出現。

經3名救護員冷靜處理，最終母子平安。不少網民看過影片後深表感動，紛紛留言讚賞救護員救人之舉，點擊下圖睇留言：

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相關影片如下：

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責任編輯：羅嘉欣