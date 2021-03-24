【紫藤花盛放】屯門楊小坑紫藤花初開拍攝首選　攝影達人3個貼士教拍花卉美態【內附多圖】

▲ 春夏季花期已展開，在屯門楊小坑錦簇花園內，攝影師李志榮也拍得絕美紫藤花的倩影，達人還教3個貼士拍出不同花卉美態。

紫藤的花期約於3月下旬至4月上旬左右，現在賞花是最佳時機。除了深井清快塘喜香農莊的紫藤花開得很燦爛之外，攝影師朋友李志榮在屯門楊小坑錦簇花園內，也拍得絕美紫藤花的倩影，記者第一時間向攝影師取得絕美照片，供讀者細賞。

▲ （攝影師李志榮拍攝及授權刊登）

屯門楊小坑錦簇花園，毗鄰輕便鐵路青雲站，交通方便，行山友如老馬識途，沿山路而上，就是著名的青山禪院，平日也有不少人到此晨運、行山，吸收青山的靈氣。

▲ （攝影師李志榮拍攝及授權刊登）

楊小坑錦簇花園內，有康文署特設的樹木徑，介紹多種常見於香港的樹種，包括：龍爪槐、酒瓶椰子、絲木棉、水石榕、旅人蕉、鳯凰木、垂柳、雞蛋花、楓香、假檳榔、儀花、錦葉欖仁、小葉欖仁、狐尾棕等等，而園內的紫藤花全長在屏風型的木架上，串串繁花隨風搖曳生姿，令人神往。

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攝影師李志榮表示，今年紫藤花開得較多的，是屯門楊小坑錦簇花園及元荃古道的清快塘村喜香農莊，其他地方也有紫藤，但花開並不多。而論交通方便，應是楊小坑，且該處的紫藤花剛開不久，場境很美，應是攝影首選的好去處。

李氏經常遊走各處拍攝花卉，記者當然把握機會，請教如何可以拍得花卉美照？

李志榮笑說，拍攝首重個人感覺，當然也要掌握技巧，同時要認識不同花卉的開合時間，相互配合，才能拍出理想照片。以下是李氏提供的3個拍攝貼士：

1.拍攝技巧

拍攝時最好多以中、長焦距鏡頭，注意控制景深，從不同位置找理想角度，適當運用光源，尋覓美好花葉配合，往往可得佳作。

2.掌握花卉開合時間

拍攝花有些適宜早上拍攝，如荷花，上午9時後便慢慢合起來，睡蓮是中午後合起，鳳眼蓮則9時後才開花，樹上的花如前不久的玉蘭花、近日的紅棉、羊蹄甲、洋紫荆甚至鬱金香、玫瑰等等，上午或下午拍攝都可以，視乎所在場地的光源何時令拍攝較理想。

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3.利用不同的天然光影

晨早及下午近黃昏，光線多柔和，常較理想，在有薄雲的中午及前後，光差不太強，效果多不錯。我常在雨天打傘拍攝，感覺效果別有情調。

▲ 攝影師李志榮笑說，拍攝首重個人感覺，當然也要掌握技巧，同時要認識不同花卉的開合時間，相互配合，才能拍出理想照片。（被訪者提供）

交通：公園毗鄰輕便鐵路青雲站，康文署網頁附有從各區出發到屯門楊小坑錦簇花園的路線，可按此查看。

記者：葉翠華