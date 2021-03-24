【復必泰疫苗】專家認為包裝不影響疫苗品質　料市民仍可接種第二劑不同批次的BioNtech疫苗

▲ 梁子超。（經濟日報資料圖片）

政府今日（24日）早上收到復星實業（香港）有限公司的書面通知，指批號為210102的Comirnaty（復必泰疫苗）（有效期至2021年6月）藥瓶封蓋有包裝瑕疵，為謹慎起見，各社區疫苗接種中心即日起暫停接種復必泰疫苗，直至另行通知。今日起已預約接種復必泰疫苗的人士無需前往接種中心接種。呼吸系統專科醫生梁子超指，包裝瑕疵相信不會造成安全風險，認為政府仍可為市民接種另一批次的疫苗。

提供復必泰疫苗的接種中心貼出暫停接種的告示，一按即看：

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呼吸系統專科醫生梁子超接受TOPick訪問時指，包裝瑕疵不會對疫苗有太大影響，相信不會造成安全風險，但由於疫苗需廣泛使用，要謹慎處理問題以確保萬無一失，認為暫停接種屬預防性措施，呼籲市民不用太擔心。

復必泰疫苗第一針由本月10日開始接種，打第二針要相隔至少21天，即最快下周中段市民就會陸續接種第二針復必泰疫苗，梁子超認為，如果屆時亦未有相關批次的調查結果，政府可先用另一批次的疫苗為市民接種，或可以聯絡藥廠運送另一批疫苗到港。他又說，萬一沒有足夠疫苗，市民亦可順延打第二針的時間，參考國外例子，於6星期內接種第二針亦沒有問題。

梁子超又表示，今次調查應確保疫苗沒有出現其他品質問題，亦要檢視疫苗品質檢測是否出現漏洞，如調查結果顯示疫苗品質無問題，可盡快恢復接種，相信對整體疫苗接種計劃沒有太大影響。

本港疫苗接種中心分布：

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記者：黃悅晴