  • 21°C
香港時間 : 2021324日 (週三) 12:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復必泰疫苗】專家認為包裝不影響疫苗品質　料市民仍可接種第二劑不同批次的BioNtech疫苗

社會 11:59 2021/03/24

分享：

熱門 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

梁子超。（經濟日報資料圖片）

政府今日（24日）早上收到復星實業（香港）有限公司的書面通知，指批號為210102的Comirnaty（復必泰疫苗）（有效期至2021年6月）藥瓶封蓋有包裝瑕疵，為謹慎起見，各社區疫苗接種中心即日起暫停接種復必泰疫苗，直至另行通知。今日起已預約接種復必泰疫苗的人士無需前往接種中心接種。呼吸系統專科醫生梁子超指，包裝瑕疵相信不會造成安全風險，認為政府仍可為市民接種另一批次的疫苗。

提供復必泰疫苗的接種中心貼出暫停接種的告示，一按即看：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

呼吸系統專科醫生梁子超接受TOPick訪問時指，包裝瑕疵不會對疫苗有太大影響，相信不會造成安全風險，但由於疫苗需廣泛使用，要謹慎處理問題以確保萬無一失，認為暫停接種屬預防性措施，呼籲市民不用太擔心。

復必泰疫苗第一針由本月10日開始接種，打第二針要相隔至少21天，即最快下周中段市民就會陸續接種第二針復必泰疫苗，梁子超認為，如果屆時亦未有相關批次的調查結果，政府可先用另一批次的疫苗為市民接種，或可以聯絡藥廠運送另一批疫苗到港。他又說，萬一沒有足夠疫苗，市民亦可順延打第二針的時間，參考國外例子，於6星期內接種第二針亦沒有問題。

梁子超又表示，今次調查應確保疫苗沒有出現其他品質問題，亦要檢視疫苗品質檢測是否出現漏洞，如調查結果顯示疫苗品質無問題，可盡快恢復接種，相信對整體疫苗接種計劃沒有太大影響。

本港疫苗接種中心分布：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【復必泰疫苗】6月底到期港復必泰疫苗包裝有瑕疵　政府暫停接種BioNtech疫苗
今日 10:08
【復必泰疫苗】6月底到期港復必泰疫苗包裝有瑕疵　政府暫停接種BioNtech疫苗
【復必泰疫苗】西灣河體育館接種中心有市民到場才得悉暫停接種　批評政府通知倉卒及安排欠佳
今日 11:21
【復必泰疫苗】西灣河體育館接種中心有市民到場才得悉暫停接種　批評政府通知倉卒及安排欠佳
【復必泰疫苗】BioNTech疫苗疑有包裝問題　消息：本港疫苗接種中心將會暫停BioNTech接種
今日 09:01
【復必泰疫苗】BioNTech疫苗疑有包裝問題　消息：本港疫苗接種中心將會暫停BioNTech接種
【疫苗接種】首劑疫苗接種人數破40萬　20歲少女打BioNTech後失去知覺及腹痛須留院
23:20 2021/03/23
【疫苗接種】首劑疫苗接種人數破40萬　20歲少女打BioNTech後失去知覺及腹痛須留院
經濟 BioNTech 疫苗 梁子超 香港 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】
11:24 2021/03/23
【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
00:00 2021/03/22
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
【廖啟智抗癌】陳敏兒現身醫院探智叔　衣不解帶照料丈夫積極抗癌
14:09 2021/03/23
【廖啟智抗癌】陳敏兒現身醫院探智叔　衣不解帶照料丈夫積極抗癌