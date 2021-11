【英文生字】常見動詞「Lie」不只代表「説謊」　還有4個意思

▲ 「Lie」不只代表「説謊」,還有4個意思。

Lie是常見的英文生字,有「説謊」的意思,過去式是lay,過去分詞則是lain。其實除「説謊」以外,Lie這個動詞還有另外4個意思。

1. 躺下

Lie可以指人或動物躺下的動作,例句如下:

He is lying on the sofa. 他在那張沙發上躺臥。 He has lain on his bed for a few hours. 他在他的床上躺臥了幾個小時。

2. 平放

Lie也有「平放物品」的意思,例句如下:

She lay her notebook on the desk. 她把自己的記事薄平放在那張桌子上。 Look! Someone lay a present on your desk. 看!有人在你的桌子上放置了一份禮物。

3. 處於一種狀態

Lie亦可以用來表示某物件處於一種狀態,例句如下:

His bag has lain there since his arrival. 自從他到埗,他的袋子就一直置在那裏。 A few cars lay next to the cottage. 有幾輛車停泊在小屋旁邊。

4. 存在於

Lie還有「存在於」、「在於」的意思,例句如下:

The core of the problem lies in her attitude. 問題的核心在於她的態度。 The movie's interest lies in its well-written script. 這齣電影有趣的地方在於其寫得出色的劇本。

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊:https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD