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【英文生字】常見動詞「Lie」不只代表「説謊」　還有4個意思

英文科 15:02 2021/11/12

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「Lie」不只代表「説謊」，還有4個意思。

Lie是常見的英文生字，有「説謊」的意思，過去式是lay，過去分詞則是lain。其實除「説謊」以外，Lie這個動詞還有另外4個意思。

1. 躺下

Lie可以指人或動物躺下的動作，例句如下：

He is lying on the sofa. 

他在那張沙發上躺臥。

He has lain on his bed for a few hours. 

他在他的床上躺臥了幾個小時。

2. 平放

Lie也有「平放物品」的意思，例句如下: 

She lay her notebook on the desk. 

她把自己的記事薄平放在那張桌子上。

Look! Someone lay a present on your desk.

看！有人在你的桌子上放置了一份禮物。

3. 處於一種狀態 

Lie亦可以用來表示某物件處於一種狀態，例句如下：

His bag has lain there since his arrival. 

自從他到埗，他的袋子就一直置在那裏。

A few cars lay next to the cottage.

有幾輛車停泊在小屋旁邊。

4. 存在於

Lie還有「存在於」、「在於」的意思，例句如下：

The core of the problem lies in her attitude. 

問題的核心在於她的態度。 

The movie's interest lies in its well-written script. 

這齣電影有趣的地方在於其寫得出色的劇本。

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