【英文生字】常見動詞「Lie」不只代表「説謊」 還有4個意思
Lie是常見的英文生字，有「説謊」的意思，過去式是lay，過去分詞則是lain。其實除「説謊」以外，Lie這個動詞還有另外4個意思。
1. 躺下
Lie可以指人或動物躺下的動作，例句如下：
He is lying on the sofa.
他在那張沙發上躺臥。
He has lain on his bed for a few hours.
他在他的床上躺臥了幾個小時。
2. 平放
Lie也有「平放物品」的意思，例句如下:
She lay her notebook on the desk.
她把自己的記事薄平放在那張桌子上。
Look! Someone lay a present on your desk.
看！有人在你的桌子上放置了一份禮物。
3. 處於一種狀態
Lie亦可以用來表示某物件處於一種狀態，例句如下：
His bag has lain there since his arrival.
自從他到埗，他的袋子就一直置在那裏。
A few cars lay next to the cottage.
有幾輛車停泊在小屋旁邊。
4. 存在於
Lie還有「存在於」、「在於」的意思，例句如下：
The core of the problem lies in her attitude.
問題的核心在於她的態度。
The movie's interest lies in its well-written script.
這齣電影有趣的地方在於其寫得出色的劇本。
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