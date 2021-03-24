【愛美麗狂想曲】蕭正楠生日愛妻陪慶祝 黃翠如愛的宣言：我的太陽 娛樂 12:22 2021/03/24 分享： 熱門 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 蕭正楠44歲生日。 蕭正楠主演劇集《愛美麗狂想曲》正在播出，昨日是蕭正楠44歲生日，跟太太黃翠如及一班好友慶祝，大搞生日派對。 蕭正楠在社交平台發布派對片段，派對上有不少貼上「Happy Birthday（生日快樂）」的氣球裝飾，一班好友齊齊向阿蕭掟氣球。 太太黃翠如亦有向老公投心形氣球，夫婦十分忘形。 ▲ 好友齊慶生。（取自IG） 而黃翠如亦在IG發布甜蜜合照，並寫下愛的宣言，指：「我的太陽，要一直快樂，一直照耀下去。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【新冠肺炎】蕭正楠接受強制隔離檢疫 黃翠如雙眼哭至通紅隔空為丈夫打氣 16:49 2020/11/25 【新冠肺炎】蕭正楠接受強制隔離檢疫 黃翠如雙眼哭至通紅隔空為丈夫打氣 【愛美麗狂想曲】陳豪自爆曾被女助手示愛 曹永廉請助手同房護駕：太多女星想衝入來 17:44 2020/12/14 【愛美麗狂想曲】陳豪自爆曾被女助手示愛 曹永廉請助手同房護駕：太多女星想衝入來 【兩台大戰】迎戰ViuTV播另類選美節目變陣 TVB提前播李佳芯《愛美麗狂想曲》對憾 12:24 2021/03/13 【兩台大戰】迎戰ViuTV播另類選美節目變陣 TVB提前播李佳芯《愛美麗狂想曲》對憾 蕭正楠 黃翠如 電視劇 TVB