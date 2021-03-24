【愛美麗狂想曲】蕭正楠生日愛妻陪慶祝　黃翠如愛的宣言：我的太陽

▲ 蕭正楠44歲生日。

蕭正楠主演劇集《愛美麗狂想曲》正在播出，昨日是蕭正楠44歲生日，跟太太黃翠如及一班好友慶祝，大搞生日派對。

蕭正楠在社交平台發布派對片段，派對上有不少貼上「Happy Birthday（生日快樂）」的氣球裝飾，一班好友齊齊向阿蕭掟氣球。

太太黃翠如亦有向老公投心形氣球，夫婦十分忘形。

▲ 好友齊慶生。（取自IG）

而黃翠如亦在IG發布甜蜜合照，並寫下愛的宣言，指：「我的太陽，要一直快樂，一直照耀下去。」