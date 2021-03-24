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Marvel《黑寡婦》再度延期上映　戲院上畫及Disney+同步放映

娛樂 11:40 2021/03/24

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《黑寡婦》（Black Widow）再度延期。

由施嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）主演的Marvel超級英雄電影《黑寡婦》（Black Widow），映期原是去年5月上畫，因疫情關係一再押後，今日迪士尼宣布電影再度延期。

超級英雄電影《黑寡婦》原定今年5月7日全球上畫，迪士尼突然宣布再度押後兩個月至7月9日上映，影片除於戲院上映，亦會於收費影視平台Disney+播放，但用戶需另加收費才可觀看。

另外，多齣迪士尼出品電影映期亦作改動，包括梁朝偉、陳法拉主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），由7月9日上畫順延至9月3日。

《黑白魔后》

迪士尼另一電影《黑白魔后》（Cruella）會於5月28日在戲院和網上同時放映。

此外，迪士尼的Pixar的電腦動畫電影《盛夏友晴天》（Luca），會跟隨之前的動畫《靈魂奇遇記》（Soul）一樣，放棄在美國戲院上映改為直接在Disney+推出。

而「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的電影《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile），延後至明年2月11日上映。

撰文 : TOPick柴犬出動

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