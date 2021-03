Marvel《黑寡婦》再度延期上映　戲院上畫及Disney+同步放映

▲ 《黑寡婦》(Black Widow)再度延期。

由施嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)主演的Marvel超級英雄電影《黑寡婦》(Black Widow),映期原是去年5月上畫,因疫情關係一再押後,今日迪士尼宣布電影再度延期。

超級英雄電影《黑寡婦》原定今年5月7日全球上畫,迪士尼突然宣布再度押後兩個月至7月9日上映,影片除於戲院上映,亦會於收費影視平台Disney+播放,但用戶需另加收費才可觀看。

另外,多齣迪士尼出品電影映期亦作改動,包括梁朝偉、陳法拉主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),由7月9日上畫順延至9月3日。

▲ 《黑白魔后》

迪士尼另一電影《黑白魔后》(Cruella)會於5月28日在戲院和網上同時放映。

此外,迪士尼的Pixar的電腦動畫電影《盛夏友晴天》(Luca),會跟隨之前的動畫《靈魂奇遇記》(Soul)一樣,放棄在美國戲院上映改為直接在Disney+推出。

而「神奇女俠」姬嘉鐸(Gal Gadot)主演的電影《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile),延後至明年2月11日上映。