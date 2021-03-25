【天人永隔】26歲飛行員新婚兩周不幸殉職　懷孕妻子憶亡夫淚崩：我好想你

▲ 台灣一名年輕飛行員不幸殉職，懷孕妻子發文懷念丈夫。

台灣日前發生嚴重意外，兩架F-5E戰機碰撞後墜海，兩名飛行員跳傘逃生，造成一死一失蹤。其中殉職的26歲飛行員羅尚樺，兩星期前才與妻子結婚。妻子昨晚在社交平台分享兩人合照，證實自己懷孕兩個月，指「我知道你怕我一個人撐不住，所以留了禮物要我堅強」，令人心酸。

發文悼念亡夫

妻子昨晚（23日）在IG發文，回憶與亡夫的點滴，她指丈夫為了家庭改變很多，是一名好女婿、好丈夫、好爸爸，

老公你辛苦了，你很棒。你說陪我一輩子你也做到了，你把自己的餘生全部給了我。

她亦在限時動態中貼出「寶寶成長圖」，透露目前已懷孕兩個多月，表示自己和腹中孩子「小玉米」都很想念爸爸。她形容小孩是上天的禮物，看到他就有動力堅強活下去，並指自己會好好保護孩子，不會讓他一個人，不會離開他。

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新婚兩周未擺酒

枕邊人突然離世，令妻子悲痛不已。她約在2周前，在社交媒體分享求婚照及註冊結婚的照片，亦表示甚為期待舉行婚宴。兩人原定明年擺酒，如今婚禮無法完成，親友都感唏噓。

羅尚樺的父親亦在Facebook寫下對兒子的思念，指自己最後還是不爭氣地留下了眼淚，亦表示兒子將永遠活在大家的心中，

你的英魂求遠留在所有親朋好友的心中。你在雲端，要看守住你捍衛的疆土喔！海闊天空！

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責任編輯：王明芳