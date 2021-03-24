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【本地展覽】大館活動花見大館4月2日開展　市集+花之美饌成復活節最佳打卡點

休閒消費 12:35 2021/03/24

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熱門 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

「花見大館」舉辦期間的各式花樣美饌。（大館提供）

今個復活節一連幾天假期大家安排好節目未？到戶外去賞賞花，放鬆一下心情也是不錯的活動。中環大館就由4月2日起將舉辦「花見大館」活動，除了花藝市集內有花卉供大家欣賞之外，大館的商店及餐廳更特設富心思的花主題美食及生活體驗，讓大家盡情感受一下春天的氣息。

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大館由4月2日至18日，將舉行全新的「花見大館」活動，大館的餐廳會提供以花為主題的Afternoon Tea，還有以鮮花調配的雞尾酒和多款花卉主題甜品等。

而在復活節假期期間（2021年4月2日至4月5日），更加設「花見市集」，多間極具特色的本地品牌將在檢閱廣場的戶外花藝市集展示他們的藝術創作及可持續產品。廣場會變身成花園，四處布滿花藝及綠葉裝飾，市集正中的裝置將會展示由大館商店和餐廳設計的春季創作，多個攤位會有各種花藝擺設、鮮花、盆景、陶器和玻璃器皿出售，還有新界荔枝窩出品的本地農產品、環保再用木材創作以及精緻甜品禮盒等。

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大家在市集內消費每滿$1,000，便可獲$100元現金券，可於大館指定商店和餐廳使用，多買多送。訪客亦可憑任何消費換領「大館禮遇」禮券一套，數量有限，換完即止。今個4月大家就打扮得靚一靚到大館瘋狂打卡吧！

花見市集

日期︰2/4-5/4

時間︰1pm-7pm（2/4）、12pm-7pm（3/4-5/4）

地點︰大館檢閱廣場

入場費︰全免

記者︰梁靜詩

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