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【疫苗研究】中大呼吸系統科許樹昌教授及其團隊　招募將接種新冠疫苗市民參與免疫反應研究

社會 12:14 2021/03/24

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中大招募市民參與新冠疫苗免疫反應研究。（陳國峰攝）

本港疫苗接種計劃在2月底開展，究竟接種疫苗後對身體產生抗體反應如何，本港未有研究確定，中大醫學院內科及藥物治療學系將展開有關新冠疫苗對免疫系統反應的研究，希望進一步了解疫苗的功效。

中大醫學院內科及藥物治療學系呼吸系統科講座教授許樹昌及其領導的團隊，正進行有關新冠病毒康復者及接種疫苗人士的長遠健康及免疫反應研究。

有關研究正招募所有將會參與新冠疫苗接種人士，在第一次接種疫苗前，先抽血檢查及填寫問卷，了解身體狀況。然後在接種第一劑及第二劑新冠疫苗，都分別需要在完成疫苗後的第1個月、6個月、12個月、24個月及36個月後抽血檢查及填寫問卷，每次完成到診後均可獲得港幣200元超市禮券。

有興趣市民可致電查詢：9217 3839/3505 3532

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記者：黃悅晴

 

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