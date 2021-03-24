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【食用安全】男子愛吃生牛肉排出逾18米寄生蟲　專家：可在人體存活30年【附感染病徵】

食用安全 12:36 2021/03/24

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一名愛吃生牛肉的男子排出逾18米寄生蟲

吃生牛肉可能會感染寄生蟲！泰國寄生蟲研究中心在其facebook專頁表示，上周六（20日）在當地進行免費健康檢查時，發現一名67歲男子糞便內有寄生蟲蟲卵，結果對方服藥後排出逾18米的無鉤絛蟲。中心指出，這與男子愛吃生牛肉有關。

綜合外媒報道，寄生蟲研究中心在該男子糞便檢出蟲卵後，讓他服用藥物氯硝柳胺（Niclosamide），其後排出俗稱「牛肉絛蟲」的無鉤絛蟲（tapeworm），長度超過18米。在泰國，每年服用藥物是對抗寄生蟲的普遍做法。中心表示，這是他們50年來處理過最長的寄生蟲，無鉤絛蟲可於人體內存活30年，但未知該蟲在男子體內活了多久。

點擊圖片看男子排出的寄生蟲：

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縧蟲可附在豬牛體內

據本港衞生署的資料，縧蟲體形扁平，可長至6米以上，身體有節，呈白色或淺黃色。縧蟲可寄生在人體的小腸內，蟲卵經糞便排出體外。若蟲卵被豬或牛吃下，會在其體內生長為縧蟲囊，附在豬、牛體內。此外，有些縧蟲的幼蟲可以存在於淡水魚和海水魚。人若進食未經煮熟的受污染豬肉、牛肉或魚，就可能受感染。

病徵

衞生署指，寄生蟲感染的症狀取決於所感染的寄生蟲種類。如感染小量的寄生蟲，可能會全無症狀。至於有症狀的患者，可能出現的情況如下︰

  • 腹部不適及膨脹、嘔吐、腹瀉
  • 體重減輕
  • 肛門痕癢
  • 如感染縧蟲，可在糞便中排出縧蟲節段
  • 如患者體內有大量寄生蟲，可導致較嚴重的併發症，例如腸道阻塞、貧血、膽管阻塞及發炎

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責任編輯：羅嘉欣

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