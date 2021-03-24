【懸疑凶宅】男子貪平意外租到凶宅飄腐臭味　惡夢連連咒罵不斷驚揭兇手在身邊

▲ 日本一名男子貪平意外租到凶宅，其後被連串怪事纏身。

租屋最怕遇凶宅，日本一名男子用超平價格租到公寓後，卻陷入連串怪事中，晚晚睡不安寧。男子試圖找出真相，竟意外發現前任住戶原來曾慘死家中，而所有怪事根源更一直縈繞在自己身邊…

日本節目《爆報！THEフライデー》最近演繹一場真人真事恐怖經歷。23歲的髮型師伊藤5年前在日本關西地區租屋，月租僅需日圓4萬元（港幣2,800元），但自他入住3個月以來，組常被一事纏繞，就是他經常夜不能寢，頻頻聽到咒罵聲，每晚惡夢連連。

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伊藤思疑租住的公寓暗藏問題，為了找出原因，他著手向鄰居打聽情報。但鄰居一是避重就輕，一是似完全不察覺有事發生，而伊藤仍然晚晚發惡夢，情況全無改善。

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直到有一天，一位鄰居突然前來跟伊藤說，他所住的單位曾發生過一宗慘劇…

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發現真相的伊藤慌張不已，耐何未能脫離困境。專家指，伊藤和前任住戶所面對的問題無法從法律上追討，最後他奉勸打算搬出來住的人，在租屋前要做好資料搜集，保障自己。

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責任編輯：羅嘉欣