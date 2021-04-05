【復必泰疫苗】BioNtech疫苗恢復接種消息+接種中心情況【不斷更新】

▲ （陳國峰攝）

政府3月24日早上收到復星實業（香港）有限公司的書面通知，指注意到有效期至2021年6月、批號為210102的「復必泰」疫苗藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech和復星醫藥已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查，當局為謹慎起見，各社區疫苗接種中心即日起暫停接種，直至另行通知，已預約的人士無需前往接種中心接種。TOPick將跟進相關消息。

4月5日

「復必泰」疫苗暫停接種近兩星期後，今日起恢復接種。

3月24日

食物及衞生局局長陳肇始表示，復星醫藥沒有任何理由顯示現時的疫苗產品有安全風險，為了安全與謹慎起見，在調查未完結前兩批疫苗將會封存。詳情即看：【下一頁】

呼吸系統專科醫生梁子超指，包裝瑕疵相信不會造成安全風險，認為政府仍可為市民接種另一批次的疫苗。詳情即看：【下一頁】

西灣河體育館接種中心有市民到場才得悉暫停接種，批評政府通知倉卒及安排欠佳。詳情即看：【下一頁】

政府宣布即日起暫停接種「復必泰」疫苗，衞生署今日將會與復星實業（香港）有限公司舉行緊急會議，進一步了解及跟進事件。詳情即看：【下一頁】

BioNTech疫苗疑有包裝問題，澳門衛生局宣布立即暫停接種，消息指本港疫苗接種中心將會暫停接種。詳情即看：【下一頁】

荔枝角公園體育館接種中心暫停接種的情況：

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界限街體育館：

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西灣河體育館：

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同場加映，兒科醫生拆解嬰幼兒患玫瑰疹病徵與水痘、麻疹分別：

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記者：陳麗娜