【減肥大作戰】父親生意失敗酗酒陷人生低潮　孝順仔增肥20磅陪爸爸減肥覓生活意義

▲ 孝順仔增肥20磅陪爸爸減肥覓生活意義。

為了父親的健康，孝順仔決定增肥後再陪爸爸一起減肥！內地攝影師「小野杰西」分享一輯一家人在半年內減肥成功的照片，強烈的對比引起網上熱議。原來，「小野杰西」陪爸爸減肥的背後，是想鼓勵爸爸脫離生意失敗後的頹廢生活。

▲ 爸爸減肥前後對比。（圖片來源：小野杰西）

「小野杰西」發文分享陪爸爸減肥的經歷。他表示，太太懷孕後，父母便從鄉下來到廈門照顧太太。這段時間，爸爸陷於人生低谷，因為經濟差加上爸爸是個非常老實的人，所以做生意經常吃虧、蝕錢。故此，爸爸經常酗酒，父母亦因而經常吵架。甚至有次在駕駛途中爸爸突然急剎車，然後落車並暈倒在地上。

爸爸有大大的啤酒肚，各方面指標都超，加上在一個陌生環​​境沒什麼朋友，父親整日抱著手機看小說，一看就是一天，時常兩眼無神，神情混沌，仍然頹唐。每天門也不出，沉浸在自己的世界裡。

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這刻，「小野杰西」決定要為爸爸做點事，為爸爸尋回自信及生活意義。

他決定帶爸爸一起做運動，甚至特意增肥近10公斤陪爸爸減肥。

他表示起初爸爸根本沒有一點運動的想法，很多困難和藉口，但自己一直給他做「思想工作」，終得到爸爸的勉強配合。中途一度想放棄，就一直鼓勵：

不停的給做思想工作，不斷的給他灌輸健康理念。一次一次的勸說，一點一滴的推動。

由快走到慢跑，再到爸爸答應去健身室，「小野杰西」表示已漸漸見到充滿活力和自信的爸爸。二人一起健身，爸爸都樂於嘗試各種健身器具。

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他每10日都會拍照記錄一次身體的變化，由3月10日一直記錄到9月30日。半年的堅持，終令爸爸脫胎換骨，感覺瞬間年輕了許多，每日都精力十足。

▲ 半年的變化。（圖片來源：小野杰西）

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身體是誠實的，你對他付出，他必然回報，長達六個多月的刻苦鍛煉，為父親帶來了可喜的收穫，20多公斤瘦下來，不說啤酒肚沒了，六塊腹肌清晰可見！父親的身材變得線條感十足，顯得年輕而結實！狀態精氣倍增，變得開朗而自信！

除了去健身室，父親也經常在家中運動，又自己加入一個快走的組織，每朝快走近10公里。後來，又會帶母親一起去運動，二人關係變得越來越融洽。

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而產後的妻子也經常在家中鍛煉，做瑜伽、產後操等，產後恢復特別好。全家人修身成功！

更主要的是，我們感到家人在一起運動的氛圍會特別好。

▲ 一家人減肥前後對比照。（圖片來源：小野杰西）

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責任編輯：羅嘉欣