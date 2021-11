Lay是常見的英文生字,有「放置」、「安放」的意思,過去式和過去分詞都laid。其實除「放置」以外,Lay這個動詞還有以下2個意思。

1. 鋪放

Lay還有「鋪放」的意思,表示把物品放置在某地方(主要是指地上或桌上),例句如下:

Mum wants to lay a carpet on the floor.

媽媽想在地上鋪上一張地墊。

Mum just taught me how to lay a tablecloth.

媽媽剛剛教我如我鋪檯布。