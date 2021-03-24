【學校復課】教育局指截至上周五共1,400學校申請全校恢復面授課　幼稚園佔一半

全港學校全面復課仍未有確切時間表，教育局目前容許能安排全校教職員定期檢測的個別學校申請全校恢復半天面授課堂，至今仍維持有關安排。

教育局局長楊潤雄書面回覆議員查詢時更新申請數字，他指，截至本月19日，共有1,400多間學校向教育局遞交全校恢復半天面授課堂的申請，當中約750間為幼稚園，約500間為補習學校，而中小學則有約160間。對比局方於本月8日公布的約1,000間學校，申請數字再有大幅增加。

楊潤雄表示，會繼續密切留意疫情的發展及聽取專家的醫學意見，並與學界溝通，當疫情漸趨穩定及學校有足夠的準備時，會考慮進一步放寬面授課堂的安排。他又指，政府於本月8日宣布，安排學校教職員為接疫苗的優先組別，局方已向學校發信闡述詳情，鼓勵學校教職員積極接種疫苗，並為參加計劃的學校提供便利，讓教師可於衞生署全港21個社區檢測中心免費進行病毒測試。



至於就停課對非專營巴士學生服務及學校私家小巴業界造成嚴重影響，楊潤雄稱，政府早前透過「防疫抗疫基金」向業界提供津貼及財政資助， 亦開放葵涌貨櫃碼頭南路的一幅土地讓業界臨時存放閒置的非專營巴士及學校私家小巴，運作日期已延至今年4月30日。

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責任編輯：黃悅晴