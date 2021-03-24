【親子閱讀】做閱後感是剝奪看書的興趣 醫生媽媽許嫣：未翻開書本已感壓力

▲ 許嫣認為，看書是很私人的事。

我從小愛閱讀，除天生性格外，父母的精心培育也是主要原因。

很慶幸，父母從沒對我說過以下最忌諱的話：「看完這本書後，你有甚麽感想？快告訴我。」對於喜歡閱讀的人來說，看書是很私人的事，讀完後百感交集，無數想法在腦裏碰撞，是一種刺激的體驗、一種難以言喻的感受。如果要向父母（或別人）交代的話，豈非破壞了讀者和作者之間的神交？

如果父母說：「這本書，我們分頭閱讀，之後交換感想。」這就更糟糕了，還未翻開書本，就已經感受到有壓力。

更恐怖的是有些父母要求孩子：「看完每本書要做記錄，並寫300字的讀後感。」天啊，這是在懲罰孩子嗎？根本就是在積極地剝奪看書的樂趣，變相鼓勵孩子減少閱讀啊！

「看一本書，就給你20元。」有些父母以為「動之以利」，就可令孩子多讀幾本書。事實上，這只會給他們傳達一項信息：閱讀是項苦差，像洗碗抹地洗廁所般的家務；只有自己不愛看書的父母，才會想出這些「屎蹺」吧！父母應該從小誘導，要將「閱讀是享受、是獎勵」這個想法，在孩子內心深處牢牢地植根。

「小明已經讀了這本書，你也看吧！」為甚麼有些父母認為，別的孩子愛看的書，自己孩子也會愛看呢？容許我重複一點：看書是很私人的事，別強迫孩子隨波逐流；只要他們肯看，甚麼書都不打緊。

還有一個大忌：當孩子正全心全意投入書海中，父母卻為着無聊的小事不斷打擾：「明天晚餐想吃甚麽？」「你有沒有看到我的外套？」「昨天小玲找你，你回覆電話給她吧！」「來吃蛋糕啊！」「看，電視上的表演多精采！」「你為何不回應我？太沒禮貌……」不僅阻礙思路、使人分心，還會嚴重破壞閱讀的感動與氣氛，簡直是愛書人最大的噩夢！

倘若你希望孩子養成閱讀的嗜好，就要注意用正面的心態看待閱讀，並給予他們空間和自由。當然，最好的方法，始終是父母首先愛上閱讀；身教，毋須言傳。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「別叫孩子講讀後感」