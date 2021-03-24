【靚基因】鄭嘉穎表妹堪稱美魔女　凍齡外表獲網民大讚：邊似50歲

港姐陳凱琳（Grace）的孖生弟弟Derek在上周日（3月21日）於金鐘紅棉道註冊結婚，與丈夫鄭嘉穎亦有一同出席，「升呢」成為二姑奶的陳凱琳，連日發布不少家庭照。

日前除公開大家姐童年照，Grace今日（3月24日）上載與鄭嘉穎表妹的合照。

公認是靚仔靚女的鄭嘉穎與陳凱琳，兩人的家族可說不乏靚人一族。Grace今日發布與鄭嘉穎表妹的王賢詠（Vivian）合照所見，年屆50歲的Vivian保養得很好，同屬靚女一名。

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Garce用英文留言，稱呼鄭嘉穎的表妹為cousin-in-law，大意是表示感謝Vivian一直對她的照顧，得到疼錫，對方視她親如妹妹般，同時又像朋友般用心鼓勵，更像媽媽一樣無私支持。

陳凱琳最感動是與鄭嘉穎結婚當日，Vivian親自帶隊到印尼峇里拍攝婚禮，令Grace一世難忘。

Garce最後揭開Vivian的年紀秘密，原來對方已50歲，外表卻保養得十分好，不少網民驚歎Vivian只看似30多歲，紛紛留言問凍齡之道。

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Grace大家姐鮮有露面

Grace一向重視家庭，與夫家家人關係良好，與自己的姊弟關係當然更親密。

她經常分享與孖生弟弟Derek生活照，原來二人還有一位大家姐名為陳凱晴，但她平時鮮有公開露面，陳凱琳亦亦沒在社交平台分享大家姐的照片，因此外間對大家姐陳凱晴所知不多。

日前Grace上載幾張童年時兩姊弟的合照，當中包括一張與家姐的陳凱晴的童年照片，大家才發現原來Garce有一位姐姐。

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同場加映：徐榮訪問