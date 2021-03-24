  • 23°C
香港時間 : 2021324日 (週三) 17:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚基因】鄭嘉穎表妹堪稱美魔女　凍齡外表獲網民大讚：邊似50歲

娛樂 13:23 2021/03/24

分享：

熱門 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港姐陳凱琳（Grace）的孖生弟弟Derek在上周日（3月21日）於金鐘紅棉道註冊結婚，與丈夫鄭嘉穎亦有一同出席，「升呢」成為二姑奶的陳凱琳，連日發布不少家庭照。

日前除公開大家姐童年照，Grace今日（3月24日）上載與鄭嘉穎表妹的合照。

公認是靚仔靚女的鄭嘉穎與陳凱琳，兩人的家族可說不乏靚人一族。Grace今日發布與鄭嘉穎表妹的王賢詠（Vivian）合照所見，年屆50歲的Vivian保養得很好，同屬靚女一名。 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Garce用英文留言，稱呼鄭嘉穎的表妹為cousin-in-law，大意是表示感謝Vivian一直對她的照顧，得到疼錫，對方視她親如妹妹般，同時又像朋友般用心鼓勵，更像媽媽一樣無私支持。

陳凱琳最感動是與鄭嘉穎結婚當日，Vivian親自帶隊到印尼峇里拍攝婚禮，令Grace一世難忘。 

Garce最後揭開Vivian的年紀秘密，原來對方已50歲，外表卻保養得十分好，不少網民驚歎Vivian只看似30多歲，紛紛留言問凍齡之道。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Grace大家姐鮮有露面

Grace一向重視家庭，與夫家家人關係良好，與自己的姊弟關係當然更親密。

她經常分享與孖生弟弟Derek生活照，原來二人還有一位大家姐名為陳凱晴，但她平時鮮有公開露面，陳凱琳亦亦沒在社交平台分享大家姐的照片，因此外間對大家姐陳凱晴所知不多。

日前Grace上載幾張童年時兩姊弟的合照，當中包括一張與家姐的陳凱晴的童年照片，大家才發現原來Garce有一位姐姐。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：徐榮訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【餅印星二代】陳豪孻女盡得陳茵媺靚基因如餅印　鄭嘉穎大仔性格輪廓似足爸爸
12:06 2021/03/22
【餅印星二代】陳豪孻女盡得陳茵媺靚基因如餅印　鄭嘉穎大仔性格輪廓似足爸爸
【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】
11:24 2021/03/23
【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】
【星二代】熊黛林3歲孖女外貌差異大惹熱議　傳升讀「幼稚園哈佛」K1天價學費
17:53 2021/03/23
【星二代】熊黛林3歲孖女外貌差異大惹熱議　傳升讀「幼稚園哈佛」K1天價學費
陳凱琳 鄭嘉穎 娛樂人物職業 演員 家庭關係 家庭教育 星二代 香港小姐 電視劇 TVB

最高瀏覽

【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】
11:24 2021/03/23
【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】
【廖啟智抗癌】陳敏兒現身醫院探智叔　衣不解帶照料丈夫積極抗癌
14:09 2021/03/23
【廖啟智抗癌】陳敏兒現身醫院探智叔　衣不解帶照料丈夫積極抗癌
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
00:00 2021/03/22
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期