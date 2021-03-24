【靚基因】陳凱琳表姊堪稱美魔女　凍齡外表獲網民大讚：邊似50歲

▲ 陳凱琳的表姊堪稱美魔女。

港姐陳凱琳（Grace）的孖生弟弟Derek在上周日（3月21日）於金鐘紅棉道註冊結婚，與丈夫鄭嘉穎亦有一同出席，「升呢」成為二姑奶的陳凱琳，連日發布不少家庭照，日前除公開大家姐童年照，Grace今日又上載了表姐的合照，其凍齡表姐更獲不少網民大讚保養得宜。

「二姑奶」陳凱琳公認靚女，她的家族基因亦不乏靚人一族，Grace今日發布跟表姐Vivian合照，其表姐外表凍齡，跟陳凱同屬靚女。

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Garce用英文留言，感謝表姐Vivian一直對她的照顧，她稱自小就得到表姐的疼錫，對她親如妹妹，又像朋友般用心鼓勵，更像媽媽一樣無私支持。

陳凱琳最感動是她跟鄭嘉穎結婚當日，Vivian親自帶隊到印尼峇里拍攝婚禮，令Grace一世難忘。

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陳凱琳最後揭開表姐年紀秘密，原來Vivian已50歲，不過外表保養甚好，不少網民驚歎Vivian只看似30多歲，紛紛留言問凍齡之道。

Grace大家姐鮮有露面

Grace跟家人關係良好，經常分享跟弟弟Derek生活照，原來二人還有一位大家姐名為陳凱晴，但她平時鮮有公開露面，陳凱琳亦亦沒在社交平台分享大家姐的照片，因此外間對大家姐陳凱晴所知不多。

日前Grace上載幾張童年時兩姊弟的合照，當中包括一張與家姐的陳凱晴的童年照片，大家才發現原來Garce有一位姐姐。

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同場加映：徐榮訪問