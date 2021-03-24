【星二代學校】天王女兒原校升銅鑼灣維多利亞K1　郭富城請補習老師上門教英文廣東話

▲ 「天王爸爸」郭富城日前帶妻女去沙灘摸蟹睇日落，來個大自然教育。

天王郭富城工作繁忙，湊女重任交由年輕22年的太太方媛（Moka）負責，但城城都會盡量抽時間陪妻女，日前城城就帶妻女去行沙灘摸蟹睇日落，3歲多的大寶Chantelle及2歲的二寶Charlotte都玩得好開心，紮起孖辮的她們更是可愛。

城城與太太對女兒的教育早有共識，亦認為女兒仍在幼稚園階段，疫情下停課影響不大，始終健康安全最重要，會安排兩女有其他學習機會，例如戶外學習，所以城城日前帶女兒出去沙灘摸蟹認識大自然，從Moka在微博晒出的家庭近照中可見，她今個月還帶女兒去海洋公園及淺水灣鎮海樓公園打卡放電。

▲ 城城帶妻女去沙灘摸蟹睇日落。（微博圖片）

身為一家之主的城城都要平衡女兒的玩樂及學習時間，尤其重視品德及語文發展。城城曾表示由於妻女在家都講普通話，只有自己一個講廣東話，故趁疫情期間妻女留在家中時，安排了補習老師上門教授廣東話及英語。他讚揚太太亦很努力學習，亦能陪伴女兒學習。

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建立女兒正確價值觀拒重物資

城城貴為天王巨星，身為其女兒應不會缺乏物質享受，城城曾接受TOPick訪問時表示，父母有責教導小朋友正確價值觀，他會教女兒明白金錢的觀念，包括錢從何來、如何使用及儲蓄的重要性。

如問她們是否喜歡玩洋娃娃，但要知道是用金錢購買；又譬如有叔叔給你利是錢，就要儲起來，留待長大後去買東西。她們知道父母要出去工作賺錢，亦明白玩具不會從天而降，要有付出和努力，才可以得到想要的東西。

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星二代名校著重兩文三語

據悉，3歲的大寶原校升讀名校銅鑼灣維多利亞幼稚園K1，不過近日有報道指，城城舊愛熊黛林（Lynn）的孖女與大寶是同讀銅鑼灣維多利亞N班，但學校只讓大寶原校升K1，有傳是校方鑑於城城與Lynn的尷尬身份而作出決定，但Lynn已否認報道，指女兒是考入「最心儀的幼稚園」，料是有「幼稚園哈佛」之稱的寶山幼兒園。

銅鑼灣維多利亞國際幼稚園是星二代名校，星二代校友包括吳君如女兒陳是知、楊千嬅兒子丁進諾、李嘉欣兒子許建彤、黎姿女兒馬家蔚及馬家鎂等。在校的星二代則有關心妍女兒楊榮心正讀K2，城城可以向關心妍取經一番。

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K1學費每年逾9萬元

學校提供兩文三語國際班及雙語國際班，兩文三語國際班以英語、粵語及普通話為教學語言，雙語國際班則以英語及普通話為教學語言，為母語是普通話或英語的幼兒而設。據幼稚園概覽截止2019年9月的資料，銅鑼灣維多利亞國際幼稚園K1班有約190個學額，學費為$94,589。

該校已通過認證成為國際文憑（IB）世界學校，提供兩文三語國際班及雙語國際班。學校另引入美國哥倫比亞大學的讀寫計劃，促進幼兒讀寫能力發展。總校長孔美琪博士曾接受TOPick訪問時表示，IB可讓幼兒建立探究的學習態度，幫助他們作全面思考，這種態度應從小培養。

孔美琪博士於2005年創辦私立的滬江維多利亞學校，提供一條龍小學、中學及大學預科項目的國際文憑（IB）課程。位於香港仔的滬江維多利亞學校優先取錄銅鑼灣維多利亞及維多利亞教育機構幼稚園的畢業生，該校逾90%小一學生均來自維多利亞。

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責任編輯︰林綺玲