【星二代學校】張繼聰細女4歲生日好哥哥陪跳舞　14歲張瞻入讀英基學校IB狀元搖籃

▲ 張繼聰與謝安琪的大仔張瞻，入讀有「IB狀元搖籃」之稱的英基學校。

娛圈恩愛夫妻張繼聰與謝安琪的寶貝女張靖（Karina，Kaka Ball）昨日（23日）4歲生日，除了爸媽在社交媒體祝愛女生日快樂外，相差10歲的哥哥張瞻（James）也與妹妹跳舞助慶。好哥哥張瞻一直愛錫妹妹，快將14歲的他入讀有「IB狀元搖籃」之稱的英基學校，不知不覺已升上中學。

張繼聰與謝安琪的細女Kaka Ball剛於3月23日踏入4歲，張繼聰在Instagram寫道「Miss 323 Happy Birthday」，並分享前世情人在生日蛋糕前唱生日歌、吹蠟燭的影片，最後Kaka Ball還鞠躬多謝大家，非常可愛又有禮。

▲ 張繼聰與謝安琪育有一對子女，一家四口好幸福。（IG圖片）

相差10歲兄妹情深

以Kaka Ball名義開設的Instagram也上載了她的生日照，還有與朋友仔紮紮跳慶祝的影片。至於「廿四孝哥哥」張瞻亦分享陪妹妹得意忘形地跳舞的影片，更不少得一些兩兄妹的溫馨照，他寫上日文祝福妹妹生日快樂，可見相差10歲也無阻兄妹情。

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張瞻將於今年6月迎來14歲，他在英基屬下的私營獨立學校啓新書院（Renaissance College）就讀，校舍位於馬鞍山。2018年6月，張繼聰曾分享兒子在啓新書院小學畢業，爸爸感慨寫道︰

眨吓眼，哥哥就小學畢業，好彩可以喺工作之前去佢嘅畢業，睇住佢行上台攞畢業證書，原來好大鑊，會流眼淚㗎！依種感覺好珍貴好美妙……

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雲集星二代學生校友

據英基網頁顯示，啓新書院創校於2006年，招收5歲至19歲學生，設有小學及中學部，全校共有約2,100名學生。學校推行IB課程，包括IB小學項目（PYP）、中學項目（MYP）、大學預科項目（DP）及職業課程項目（CP）的連貫課程。2020/21年度學費方面，1至6班（Year 1-6）為12.4萬港元、7至11班（Year 7-11）為16.6萬港元、12及13班（Year 12&13）則是16.79萬。

▲ 穿上校服的張瞻好醒目。（IG圖片）

不少星二代在英基學校就讀，陳國邦與羅敏莊的女兒陳禛是張瞻師妹，同樣就讀啓新書院。此外，楊千嬅與丁子高的兒子丁進諾（Torres）入讀英基白普理小學（Bradbury School）；有「小巨肺」之稱的Celine（譚芷昀）在真人騷《全美一叮》爆紅，她曾入讀英基山頂小學（Peak School）。

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英基盛產IB狀元

有「IB狀元搖籃 」之稱的英基歷年來出產不少IB狀元，單是去年就誕生了21名IB狀元。27歲的重劍世界第一江旻憓（Vivian）曾就讀英基沙田學院，她在IB考獲41分（滿分45分），其後在美國著名學府史丹福大學修讀國際關係畢業。

英基學校協會（ESF）轄下共有22間學校，包括5間幼稚園、9間小學、5間中學及3間私營獨立學校，超過18,000名學生分別來自75多個國家，約70%的學生家長都是香港永久居民。英基採中央入學申請制，以就近入學為原則，申請人可按住址報讀區內的一間英基學校。英基每年獲政府定額資助，不過政府自2016/17年度起計13年內，逐步撤銷對英基的資助。

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責任編輯：王明芳