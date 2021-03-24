【生仔要考牌】港媽餵幼兒食指天椒　BB嘴生白瘡失聲網民怒轟：無常識

▲ 港媽餵幼兒食指天椒後，BB嘴生白瘡失聲。

不少媽媽在小朋友加固階段時，都會準備不同的天然食物讓小朋友嘗試進食，唯日前有一名媽媽竟然餵食指天椒予小朋友進食，小朋友更因而失聲及嘴巴長滿白瘡，引來其他家長怒轟「無常識」。

日前一名媽媽於Facebook 群組「嬰兒添加固體食物分享及交流區」發文請教其他家長，指小朋友進食一粒指天椒後嘴及舌頭長滿白瘡，之後白瘡爆裂，變成白色的皮脫下，隨後小朋友更開始失聲，媽媽形容小朋友「好難先講到幾粒字」，於是上網發文求救。

從照片可見，估計小朋友年約2歲左右，小朋友的唇有多粒白色的瘡。帖文引來不少家長批評，直斥該名媽媽「無常識」，指小朋友不應該進食辣椒，不過有網民指，可能是小朋友誤食，另有家長斥責就算是小朋友誤食，家長有責任將辣椒等小朋友不應進食的食用放好，例如放在冰格等小朋友不會拿到的高處。

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▲ 兒科專科醫生何蓉蓉指出，辣椒含有辣椒素，會刺激小孩的味蕾和腸胃壁神經。

兒科專科醫生何蓉蓉指出，辣椒含有辣椒素，會刺激小孩的味蕾和腸胃壁神經，進食後會感到灼痛，甚至使幼嫩皮膚受損，如圖中小朋友嘴唇出現水泡或甩皮、喉嚨痛；腸胃受到刺激則可能會嘔吐或肚瀉等，另外亦需留意過敏反應，如眼腫、嘴唇腫、呼吸困難等。如果小朋友不小心誤服刺激性食物，最好的解辣方法是給他吃雪糕或乳酪，因為牛奶的解辣效果比冰水更好。

何蓉蓉醫生又指，世衛(WHO) 建議小朋友滿一歲後可以和其他家人吃一樣的食物，何蓉蓉醫生建議可以先把食物切碎一點，方便小朋友咀嚼吞嚥。她續指，關於吃辣世衛沒有明確歲數指引，但傳統上建議家長至少待小朋友3至4歲才可嘗試少量。

雖然香料對我們健康有很多好處，但何蓉蓉醫生認為小朋友味覺很敏感，因此不建議吃濃味的食物，煮食時可加入少量香料，但要循序漸進，可以先嘗試較溫和的香料，例如肉桂、香草，每次只加一種，要嘗試幾次後才可確認有沒有過敏反應。

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責任編輯：林卓昕