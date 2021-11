【英文寫作】「Because of」的同義詞　2個表達「由於」的詞組（phrases）

▲ 認識「Because of」的2個同義詞(Synonyms)。

寫作時,學生常會用Because of來表示「由於」的意思。不過,在同一篇文章用太多次,難免會令人感覺文氣累贅,影響老師的印象。本文介紹兩個Because of 的同義詞(Synonyms),豐富文章詞彙。

1. Owing to

Owing to bad weather, the meeting scheduled for this afternoon was cancelled. 由於天氣惡劣,原定在下午舉行的會議將取消。 Owing to lack of audience, the performance has been cancelled. 由於觀衆太少,那場表演被取消了。

2. Due to

Face-to-face classes were cancelled due to the pandemic outbreak. 由於疫情爆發,面授課堂被取消。 Her success was due to her hard work. 她的成功是她努力的成果。

Due to不能放在句子開首

Owing to 和 Due to 雖然也有「由於」的意思,但它們非完全互通,需緊記Due to不能用在句子的開首;Owing to 則可以。

