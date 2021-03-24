【司法覆核】6.12中信大廈放催淚彈岑子杰申覆核　法官指具事實爭議要求考慮是否繼續申請

▲ 岑子杰等人早前提出司法覆核，質疑警方當日施放催淚彈的決定違憲。（經濟日報資料圖片））

民陣於2019年6.12在中信大廈外舉行反修例集會，期間警方涉於不反對通知書仍然生效時，向集會人士施放催淚彈，進行驅散行動，時任民陣召集人岑子杰等人早前就此提出司法覆核，質疑警方當日施放催淚彈的決定違憲。高等法院法官今（24日）頒下判詞，指部分有關警方當日施放催淚彈的決定是否合憲的理據，屬合理可爭議，但當中涉及重大事實爭議，法庭現時未有足夠資料處理。法官因此要求申請人一方作書面陳詞，向法庭表示是否繼續以司法覆核的方式處理本案。

申請人岑子杰及楊國明（譯音）；答辯人警務處處長及律政司司長。

法官今於判詞中指出，申請人一方提出共6個覆核理據，當中3個理據涉及警方當日施放催淚彈的決定有否違法及違憲，而法官認為要判斷上述議題，必先解決一些重大的事實爭議，包括當日的公眾集會和立法會大樓附近的衝突，是否屬同一集會，以及警方在驅散集會前，有否給予在場人士足夠及合適的通知等。

法官認為觀乎法庭現有的資料，申請人指警方於2019年6月12日的行動，違反《香港人權法案》第3條、《公安條例》第46條、《刑事訴訟程序條例》第101A條、《警察通例》29條及《警察武器訓練手冊》第13章，是有合理可爭議性，但要判斷上述議題，則有賴解決事實爭議。法官因此認為，問題是法庭應駁回上述3個覆核理據，讓申請人重新向警務處處長提出民事訴訟，還是應根據《高等法院規則》第53號命令，下令有關程序繼續進行。

法官指出，在尚未聽取與訟各方的陳詞前，他現階段不應駁回上述理據，但暫時他不認為本案涉及錯誤詮釋《警察通例》29條及《警察武器訓練手冊》第13章，而是警方有否違反上述條例。法官亦不認為申請人於本案中濫用司法程序，因此無論是警察投訴課及監警會，均無法處理申請人於本案中尋求的裁決。

至於申請人一方提出的另外3個覆核理據，即質疑《公安條例》第17（2）及（3）條是否違憲等，法官則認為合法集會的自由並非絕對權利，而是需依法受到相應限制，加上上訴庭早前已處理有關爭議，因此法官認為他作為原訟庭法官，無權判斷《公安條例》是否合憲。

法官因此認為申請人提出的部分理據並無合理可爭議之處，故就上述理據駁回申請。至於餘下尚待處理事實爭議的理據，法官則認為有合理可爭議之處及合理勝訴機會，因此法官批准申請人於14天內，以書面陳詞方式向法庭申請繼續本案，法官將會再作進一步指示。

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記者：楊詠渝