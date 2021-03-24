  • 22°C
香港時間 : 2021324日 (週三) 14:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

邱騰華：已引入新管理機制　加強港台編輯管治

政治 13:18 2021/03/24

分享：

熱門 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

商務及經濟發展局局長邱騰華今（24日）出席立法會大會。（馮漢柱攝）

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，為加強香港港台的編輯管治，港台已引入新的編輯管理機制，由廣播處長及港台高層人員組成編輯會議，確保港台節目符合《港台約章》及《節目製作人員守則》要求。

邱騰華今（24日）在立法會大會回應議員質詢時表示，港台已開始落實管治及管理檢討報告提出的工作，包括優化編輯管理、訂立更清晰編輯流程，以及改善處理投訴機制。他強調，港台的角色和公共目標是增加市民對一國兩制認識、培養國家身份認同感及對國家安全認識，指未來一年，港台會製作有關介紹大灣區生活、嶺南文化、國家風光的節目，加強培養對國民身份的認同，以及社會對國家文化的認識。

新民黨立法會議員容海恩在會上要求當局交代改善港台管治的時間表，認為港府要加強對港台管理，避免港台成立反中亂港溫床，建議當局隨著港區國安法實施，修訂《港台約章》。邱騰華回應指，一如全社會，港台和港台員工都要遵守香港法律，認為無需因個別新訂定法例，修改約章內容。

建制派「班長」廖長江指出，港台在編輯定位上做不到客觀持平，認為面對現時社會和政治環境變化，當局要重新思考港台定位，回應大眾期望。邱騰華回應指，根據《港台約章》，港台的身分和定位，為政府部門及公共廣播機構，港府沒有打算改變港台定位，但他強調，港台要克盡己責，確保履行其定位內的功能及《港台約章》。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：尹櫻霖

相關文章

【12港人案】8名疑犯移交香港警方　由國安處、商業罪案調查科等跟進
18:40 2021/03/22
【12港人案】8名疑犯移交香港警方　由國安處、商業罪案調查科等跟進
【港區國安法】47人涉串謀顛覆國家政權被控　尹兆堅向高院申保釋被拒
13:23 2021/03/23
【港區國安法】47人涉串謀顛覆國家政權被控　尹兆堅向高院申保釋被拒
林鄭︰香港「病源」無落實「一國兩制」　完善選舉制度可為港重建基礎
17:55 2021/03/23
林鄭︰香港「病源」無落實「一國兩制」　完善選舉制度可為港重建基礎
政治 新民黨 廖長江 容海恩 逃犯條例 港區國安法 香港電台 邱騰華

最高瀏覽

【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】
11:24 2021/03/23
【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
00:00 2021/03/22
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
【廖啟智抗癌】陳敏兒現身醫院探智叔　衣不解帶照料丈夫積極抗癌
14:09 2021/03/23
【廖啟智抗癌】陳敏兒現身醫院探智叔　衣不解帶照料丈夫積極抗癌