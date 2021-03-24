邱騰華：已引入新管理機制　加強港台編輯管治

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華今（24日）出席立法會大會。（馮漢柱攝）

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，為加強香港港台的編輯管治，港台已引入新的編輯管理機制，由廣播處長及港台高層人員組成編輯會議，確保港台節目符合《港台約章》及《節目製作人員守則》要求。

邱騰華今（24日）在立法會大會回應議員質詢時表示，港台已開始落實管治及管理檢討報告提出的工作，包括優化編輯管理、訂立更清晰編輯流程，以及改善處理投訴機制。他強調，港台的角色和公共目標是增加市民對一國兩制認識、培養國家身份認同感及對國家安全認識，指未來一年，港台會製作有關介紹大灣區生活、嶺南文化、國家風光的節目，加強培養對國民身份的認同，以及社會對國家文化的認識。

新民黨立法會議員容海恩在會上要求當局交代改善港台管治的時間表，認為港府要加強對港台管理，避免港台成立反中亂港溫床，建議當局隨著港區國安法實施，修訂《港台約章》。邱騰華回應指，一如全社會，港台和港台員工都要遵守香港法律，認為無需因個別新訂定法例，修改約章內容。

建制派「班長」廖長江指出，港台在編輯定位上做不到客觀持平，認為面對現時社會和政治環境變化，當局要重新思考港台定位，回應大眾期望。邱騰華回應指，根據《港台約章》，港台的身分和定位，為政府部門及公共廣播機構，港府沒有打算改變港台定位，但他強調，港台要克盡己責，確保履行其定位內的功能及《港台約章》。

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記者：尹櫻霖