  • 22°C
香港時間 : 2021324日 (週三) 14:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復必泰疫苗】上海復星醫藥集團發公告　稱未有證據證明BioNTech疫苗可能存在安全風險

社會 13:23 2021/03/24

分享：

熱門 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

上海復星醫藥（集團）股份有限公司今（24日）發公告指，暫停疫苗接種決定出於對產品安全高度負責的謹慎態度。

本港與澳門當局接獲復星實業（香港）有限公司通知，指批號210102的復必泰疫苗包裝有瑕疵，兩地政府隨即宣布暫停接種。上海復星醫藥（集團）股份有限公司今（24日）發公告指，相關決定是出於對產品安全高度負責的態度謹慎而做出，稱未有證據表明相關批次產品安全可能存在風險，具體情況以最終調查結果為準。

復星醫藥在公告中指出，停用及封存的行動對於涉事批次的疫苗，在兩地的後續接種安排可能存在影響，具體以調查結果為準，但預計不會對集團的正常生產經營造成重大影響。

疫苗接種中心地址，即看：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

集團指出，旗下控股子公司復星實業（香港）有限公司，向香港及澳門供應的 mRNA 新冠疫苗共有「210102」、「210104」兩個批次。 昨晚（23日）接到BioNTech書面通知，稱注意到其生產供應香港和澳門的批號為「210102」的該疫苗產品中存在少量西林瓶封蓋有關的瑕疵。

港澳均暫停接種復必泰疫苗，直至有包裝出現瑕疵的調查完成。（資料圖片）

集團稱本著對產品安全高度負責的態度，為確保疫苗的接種安全， 集團續指，已與BioNTech發起對該問題的原因調查，並已於今日通知香港及澳門相關部門，暫停接種批號為「210102」的該疫苗，直至調查結束。此外，出於謹慎性考慮，用於供應香港的批號為「210104」的該疫苗產品也將進行封存，不再發送至各接種點，直至另行通知。

同場加映，兒科醫生拆解嬰幼兒患玫瑰疹病徵與水痘、麻疹分別：

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【復必泰疫苗】西灣河體育館接種中心有市民到場才得悉暫停接種　批評政府通知倉卒及安排欠佳
今日 11:21
【復必泰疫苗】西灣河體育館接種中心有市民到場才得悉暫停接種　批評政府通知倉卒及安排欠佳
【復必泰疫苗】專家認為包裝不影響疫苗品質　料市民仍可接種第二劑不同批次的BioNtech疫苗
今日 11:59
【復必泰疫苗】專家認為包裝不影響疫苗品質　料市民仍可接種第二劑不同批次的BioNtech疫苗
【復必泰疫苗】BioNtech疫苗暫停接種消息+接種中心情況【不斷更新】
今日 12:26
【復必泰疫苗】BioNtech疫苗暫停接種消息+接種中心情況【不斷更新】
經濟 香港 澳門 上海 BioNTech 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】
11:24 2021/03/23
【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
00:00 2021/03/22
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
【廖啟智抗癌】陳敏兒現身醫院探智叔　衣不解帶照料丈夫積極抗癌
14:09 2021/03/23
【廖啟智抗癌】陳敏兒現身醫院探智叔　衣不解帶照料丈夫積極抗癌