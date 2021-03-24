【復必泰疫苗】上海復星醫藥集團發公告　稱未有證據證明BioNTech疫苗可能存在安全風險

▲ 上海復星醫藥（集團）股份有限公司今（24日）發公告指，暫停疫苗接種決定出於對產品安全高度負責的謹慎態度。

本港與澳門當局接獲復星實業（香港）有限公司通知，指批號210102的復必泰疫苗包裝有瑕疵，兩地政府隨即宣布暫停接種。上海復星醫藥（集團）股份有限公司今（24日）發公告指，相關決定是出於對產品安全高度負責的態度謹慎而做出，稱未有證據表明相關批次產品安全可能存在風險，具體情況以最終調查結果為準。

復星醫藥在公告中指出，停用及封存的行動對於涉事批次的疫苗，在兩地的後續接種安排可能存在影響，具體以調查結果為準，但預計不會對集團的正常生產經營造成重大影響。

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集團指出，旗下控股子公司復星實業（香港）有限公司，向香港及澳門供應的 mRNA 新冠疫苗共有「210102」、「210104」兩個批次。 昨晚（23日）接到BioNTech書面通知，稱注意到其生產供應香港和澳門的批號為「210102」的該疫苗產品中存在少量西林瓶封蓋有關的瑕疵。

▲ 港澳均暫停接種復必泰疫苗，直至有包裝出現瑕疵的調查完成。（資料圖片）

集團稱本著對產品安全高度負責的態度，為確保疫苗的接種安全， 集團續指，已與BioNTech發起對該問題的原因調查，並已於今日通知香港及澳門相關部門，暫停接種批號為「210102」的該疫苗，直至調查結束。此外，出於謹慎性考慮，用於供應香港的批號為「210104」的該疫苗產品也將進行封存，不再發送至各接種點，直至另行通知。

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記者：陳麗娜