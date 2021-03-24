【毛孩好去處】海洋公園推出全新假日汪星家族「寵」動員　主人可帶毛孩遊海洋奇觀+湖畔開餐

▲ 主人可與毛孩到訪海洋奇觀，於水族館內的巨型觀賞屏前一起探索5千多條珍貴魚兒暢泳。（海洋公園提供）

海洋公園推出全新假日節目汪星家族「寵」動員，讓遊客可帶同家中毛孩與海洋公園的動物朋友見面，齊齊欣賞優美大自然。活動會於3至4月期間的特選週末及公眾假期舉行，主人可帶同愛犬到訪海濱樂園專區，並參加一連串精彩活動。

▲ 狗狗可與主人在公園食尚水都人工湖畔一起開餐，參加者可以在公園食尚水都人工湖畔，與「毛孩」一起開餐。（海洋公園提供）供

海洋公園更首次開放「海洋奇觀」予狗狗到訪，讓主人及狗狗從多角度飽覽400多個品種、合共5,000條珍貴魚類遨遊的壯觀情境，並可拍低難忘一刻。

隨後可於優美湖畔享用海洋公園為主人及毛孩精心炮製的全日早餐及狗狗營養大餐，再與狗狗到「智FIT操場」舒展筋骨，挑戰場內多個玩樂設施，包括跨欄、立柱、隧道及平衡木。

▲ 園內設智FIT操場，趣味十足的玩樂設施讓一班活潑好動的狗狗盡情放電。（海洋公園提供）

而想為毛孩換新look的話，現場亦有人氣寵物配飾品牌Momoji及Hopnbounce的多款寵物圍兜、頸圈，以及一系列以寵物為主題的手繪圖案產品。



夢幻水都亦會舉行「寵愛趣談」講座，會由資深專家及動物護理員分享一系列實用養狗資訊、動物訓練技巧及護理心得。海洋公園還邀請到香港導盲犬協會介紹導盲犬訓練及寄養家庭計劃，以及由漁農自然護理署免費講解如何做個盡責的寵物主人，並介紹部門檢疫偵緝犬的日常工作（3月27日一節）。

而香港兩棲及爬行動物保育基金，則會於3月28日、4月4日及5日，介紹有關飼養爬行和兩棲類動物的注意事項。

▲ 參加者記得領取驚喜禮物，並與毛孩拍照留念，記下狗狗第一次到海洋公園的珍貴體驗。（海洋公園提供）

主人及毛孩離開時，還可到贊助狗狗派對禮品包的Vetopia Online Store攤位處，登記領取豐富禮物及與毛孩拍照留念，記下狗狗第一次到海洋公園的珍貴體驗。

活動費用有二人套票$500（二人及一隻狗狗）及一人套票$400元（一人及一隻狗狗）選擇，套票費用包括指定活動範圍的入場門票、主人及狗狗美食套餐，以及寵物禮品包。

汪星家族「寵」動員

日期︰3月27日、3月28日、4月2日至4月6日

時間︰8:30am-1pm（須於10am前入場）

地點︰海濱樂園專區

* 活動完畢後，參加者和狗隻必須離開公園

記者︰黃依情