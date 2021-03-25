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【同床惡夢】仔女黐身每晚同床瞓現奇怪睡姿　媽媽被迫睡床角：床再大都冇用

親子 17:33 2021/03/25

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台灣一位媽媽指每晚跟子女同床入睡時，都會被孩子迫到一角，沒有空間入睡。

年幼孩子通常十分「黐身」，近日台灣一名媽媽在Facebook群組「爆怨公社」分享照片，指每晚跟子女同床入睡時，都會被孩子迫到一角，沒有空間入睡。不少媽媽對此甚有共鳴，分享子女獨特的睡姿。

該名媽媽在網上分享一張照片，自己夾在兩名小孩中間，沒有空間睡覺，令她感到無奈。她在文中指出，此情況每天都會發生，

媽媽的體內真的有磁石存在，床再大都沒有用。

網民分享子女獨特睡姿

帖文引來網民討論，不少媽媽對此甚有共鳴，分享子女入睡姿態。一位媽媽上傳照片，只見小孩把雙腳放在媽媽頭上，媽媽只能側身入睡遷就。有媽媽指自己有三名孩子，非常能體會這種感覺，「半夜有可能被踢醒或壓醒」、「每天起床都腰酸背痛，曾有一次夢見自己無法呼吸，嚇醒之後發現老三的頭壓在我的頸上……」。

有媽媽則對此表示懷念，指此情景一去不返，媽媽要好好珍惜，「我也被兩個兒子這樣黏了好幾年，可是現在一個準備讀大學，一個是高中生，看到這樣的畫面好懷念啊！」；有網民則分享自己的應對方法，「有一招超有用！就是媽媽睡床下，自從我睡地上，就沒有再被小孩壓着睡了」，笑言忍幾年之後情況就會改善。

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責任編輯：王明芳

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