【復必泰疫苗】衞生署指受影響批次已注射15萬劑　部分疫苗的樽蓋有鬆脫、樽身有些污漬

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本港與澳門當局接獲復星實業（香港）有限公司通知，指批號210102的復必泰疫苗包裝有瑕疵，兩地政府隨即宣布暫停接種（詳情即看:【下一頁】）。公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始和衞生署署長陳漢儀今日（24日）下午在政府總部就疫苗接種計劃會見傳媒。

公務員事務局局長聶德權表示，早上收到復星實業（香港）有限公司的書面通知，由於注意到與批號為210102的Comirnaty（復必泰疫苗）（有效期至2021年6月）藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech和復星醫藥已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查，為謹慎起見，現階段在調查期間須即時暫停接種，他表示藥廠強調是預防措施，衞生署也馬上與復星醫藥召開緊急會議，今日起已預約復必泰疫苗的市民，不需要到疫苗中心，已短訊通知市民。

衞生署署長陳漢儀，署方在用藥時如果發現藥物有異常情況都會向署方報告，今次復必泰疫苗接種以來一直監察情況，先後入了兩個批次，2月28日 的批號「210102」，有58萬5千劑多，至於第個批號「210104」 3月7日抵港有75萬8千劑。「210102」批號已接種15萬劑次，有些樽蓋有鬆脫、樽身有些污漬。藥廠表示，疫苗沒有安全問題出現，至於另一個批次「210104」未曾使用，復星也要求為了謹慎起見，先封存不要使用。

陳漢儀指至於本周六已預約第二劑復必泰疫苗而未可以接種時，以目前香港而言，針劑要在21日後之後注射，參考復必泰的臨床數據，接種第二劑疫苗的時間可以延至19至42日後注射。

今早接種復必泰疫苗的中心貼出告示：

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有關本港疫苗接種中心，一按即看：

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記者：伍瑋瑋