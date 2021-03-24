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【復必泰疫苗】若疫苗有瑕疵缺陷會棄用　衞生署長稱接種首劑未見安全風險

社會 15:00 2021/03/24

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衞生署署長陳漢儀稱，接種首劑復必泰疫苗的市民毋須擔心。（馮漢柱攝）

復必泰疫苗因包裝有瑕疵，本港與澳門當局今日（24日）宣布即時暫停接種，直至另行通知。政府召開記者會交代事件，對於令今日接種疫苗的市民造成不便，公務員事務局局長聶德權稱，暫停接種是謹慎和預防措施，對造成不便感到「唔好意思」。

衞生署署長陳漢儀稱，受影響批次已接種15萬劑。期間有醫護人員曾向政府匯報相關問題，8次匯報涉及包裝有裂痕、14次涉及樽蓋鬆脫或樽身有污漬。她稱當注入鹽水稀釋疫苗時，由於樽身壓力大，部分液體濺出，一旦出現有關問題，針筒和疫苗也會棄掉不用。

她強調，當醫護人員進行稀釋時，也會細心留意疫苗包裝有否出現問題，如有不尋常情況就會棄用。她相信已接種首劑復必泰疫苗的市民毋須擔心，強調若疫苗有問題就會棄用。

食物及衞生局局長陳肇始稱，藥廠稱至今無理據指出，疫苗出現安全風險，認為外界可放心；加上接種過程嚴謹，不合規格疫苗會棄掉，不會接種到市民身上。

聶德權補充，今日有1,080劑復必泰疫苗，已向市民接種。他解釋部分接種中心8時開放，有市民於消息未公布前，已接受疫苗注射。

本港與澳門當局今早也接獲復星實業（香港）有限公司通知，指批號210102的復必泰疫苗包裝有瑕疵，兩地政府隨即宣布暫停接種。截至昨晚8時的過去24小時，累計約40.3萬名市民已接種首劑疫苗，其中約25.28萬人打科興，約15.02萬人打復必泰。

本港疫苗接種中心：

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