【查冊被控】涉車輛查冊虛假陳述　港台編導蔡玉玲被裁定表證成立不自辯

▲ 蔡玉玲今被裁定表證成立，聆訊下午續。（陳國峰攝）

遭港台暫停《鏗鏘集》工作的編導蔡玉玲，去年就節目調查元朗7.21事件期間，涉申請車輛查冊時，填選用途為其他有關交通及運輸事宜，被控2項明知而作出要項上虛假陳述罪，案件今（24日）於西九龍裁判法院開審。辯方中段陳詞指，有關車輛涉運送武器到場供疑犯使用，屬車輛不當使用，因此記者查冊辨認車主與交通運輸有關。控方則指，被告不單是查找車主，更嘗試採訪車主及用作報導，超出交通事宜的範圍。裁判官裁定案件表證成立，被告不自辯，案件押後今午續。

被告蔡玉玲（37歲）否認2項為取得道路交通條例下的證明書明知而作出要項上虛假的陳述罪。

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控罪指，蔡分別於2020年5月17日及6月10日，在香港為取得一輛私家車的車輛登記細節證明書，明知而作出要項上虛假的陳述，即表示其申請證明書以作以下與交通及運輸事宜有關的用途，即進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸的事宜。

控方今讀出控辯雙方承認事實，指畢羽生於2017年購入涉案車輛，並以康悅實業有限公司登記車主名稱，及以卓爾物業的名義在大埔登記地址。運輸署網上設有系統，讓市民申請車輛登記細節證明書，申請時須登記身份證及個人資料，及填選申請用途，包括進行法律程序、買賣車輛、及其他有關交通及運輸事宜。

控方續指，於2020年5月17日及6月10日，被告兩度登入運輸署系統及申請該證明書，在填選申請用途時，填選了「其他有關交通及運輸事宜」，被告及後於同年6月22日到該大埔登記地址，嘗試訪問車主，相關內容及後亦於《鏗鏘集 7.21誰主真相》播放。

控方另讀出運輸署行政主任蕭根潤的書面供詞，提到申請系統只有3項選項，必須填選申請用途及同意聲明，才可以成功申請及下載證明書，而有關證明書須用於與道路交通有關事宜。

控方舉證完畢後，辯方就毋須答辯作中段陳詞指，被告填選其他有關交通及運輸事宜，不論如何釋義，亦不屬於虛假陳述，指涉案車輛被拍攝到運送武器到場供疑犯使用，明顯屬車輛不當使用，而記者查冊及辨認誰人作出上述行為，亦與交通運輸有關。

控方則回應指，被告當時不單是查找車主，更到登記地址出示記者證，及嘗試採訪車主，事後亦將相關內容用作報導，採訪及報導行為與交通運輸無關，被告行為超出交通事宜的範圍。裁判官裁定案件表證成立，辯方沒有傳召證人，被告選擇不出庭作供。

控方結案陳詞時指，辯方提出法例規定運輸署有絕對責任，去向查冊者披露車輛登記資料，惟控方認為應考慮到立法原意及其他法律框架，當申請用途無關交通運輸時，運輸署沒有責任披露資料，而且登記資料包含車主個人資料，車主不會合理預期資料被用作其他用途。

控方又指，填寫申請用途時，法律程序及買賣車輛這兩項並不適用，不代表被告就可以填選其他有關交通及運輸事宜，作出虛假陳述去誤導運輸署。

辯方結案陳詞時，質疑控方詮釋條例授權運輸署限制披露資料，並非立法原意，指法例並沒有相關條文，查詢車主資料亦屬與道路交通相關事宜。辯方又指，查冊用途不限於交通相關訴訟，亦適用於一切民事訴訟中，用作查證車主身份，而採訪涉及不當地使用道路，屬與交通運輸有關。

聆訊今午續審。

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記者：王仁昌