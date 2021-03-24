【7.21暴動案】被告吳偉南供稱不認識穿白衣男子　吳否認曾用手拍對方上臂及對望

▲ 吳偉南。（資料圖片）

前年721元朗白衣人暴動事件，6名涉案被告否認暴動等6罪續審，案件今（24日）於區域法院續審。被告吳偉南繼續自辯，被問到是否認識當晚在英龍圍外出現的一名身穿黑色波點、白色上衣的男子，吳表示不認識對方，並不知他住哪一條村，但對方是村民，因「後面就係村民嚟㗎啦」。控方指兩人曾有身體接觸，吳曾用手拍對方上臂，兩人對望，但吳否認。

第6被告吳偉南(58歲)今繼續自辯，他稱7.21晚上在英龍圍牌坊外，沒有想過要襲擊已倒地、戴橙色帽的人，因為對方對他並無威脅。代表吳的大律師劉啟賢稱，片段顯示有雨傘揮向吳，問及他當時如何反應。吳稱他用手格擋雨傘，鼻樑卻被擊中，他避開對方，及後走至元朗站J出口，是想查看人群是否已離開，並擔心對方折返。

吳的大律師又問及，片段中吳曾舉棍向天，有否打中人？吳稱沒有打中人，並指只想保護自己才揮棍，覺得人群離開才會安全，亦從來沒有打算入站。吳又指，及後片段顯示他停下來後，突然向後跌。吳解釋當時「感覺有嘢飛過來飛中我」，並感頭痛，隨即已倒地，不知道發生何事。吳指他醒來時已身在醫院，面部有傷勢，包括鼻樑貼有膠布、胸口痛等，為7.21晚上被攻擊所造成。

吳的大律師向法官呈上傷勢報告，並向吳確認他入院後的傷勢，惟法官指出，該份並非正式醫生報告，而且醫生對於吳當時是否感到痛楚的表達有矛盾，法官直斥，「你唔可以求其遞份嘢，仲要我解返俾你聽，你好似自己都唔明」。大律師曾打算撤回呈上該文件，但法官問吳本人意見時，吳表示想以文件證明其傷勢，一番擾攘後，大律師最終指會先與控方商討做法。

吳則繼續供稱，他於事發約1周後出院，並到其胞姊家居住及休養數月。吳另澄清，片段中拍攝到一名身穿黑色波點、白色上衣的男子，但當時並無留意該男子，「唔知佢係邊個」，而他認得現場中一名90多歲老人，以及身後兩名「由細玩到大」、姓黃的男子。

控方的高級助理刑事檢控專員周天行盤問時，及問吳偉南是否完全不認識第5被告鄧懷琛，吳的大律師則表示不能將畫面中人與第5被告混為一談。在法官引導下，吳澄清，僅認識片段中部分村民 ，大約有10人「講得出住邊條村」，而外來群眾則不認識。

周又問及，是否認識該身穿黑色波點上衣的男子，吳稱對方是村民，但被問到如何辨認，吳則指「後面就係村民嚟㗎啦」。周指出，英龍圍外現場片段拍攝到該男子走開時，吳截停他，兩人有身體接觸，吳用左手拍對方左上臂一下，兩人對望，吳一一否認說法。

周指出，片段中吳從沒與「Kitty姨」交談，對方亦沒有説過「有人要拆祠堂」。吳語帶憤怒稱「你唔係我吖嘛！唔同意！」周問及是否知道人群為何會在英龍圍外聚集，吳指曾向西鐵站出來的人了解，但及後「班人逼過嚟，了解唔到，無機會問」。吳下午繼續作供。

6名否認控罪的被告為王志榮（55歲；運輸工人）、黃英傑（49歲；電工）、鄧懷琛（61歲；商人）、吳偉南（58歲；貨車司機）、鄧英斌（61歲；退休）及蔡立基（40歲；機械技工），他們否認暴動、有意圖傷害他人及串謀有意圖傷害他人等6罪受審。

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記者：林欣樂