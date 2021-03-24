【蚊叮蟲咬】將軍澳踩單車被蚊狂咬雙腳佈滿蚊癩　皮膚科醫生教3招快速止痕【附防蚊貼士】

▲ 被蚊叮咬，皮膚科醫生教3招快速止痕

被蚊叮咬令人極痕癢！一名港媽在網上表示，近日帶孩子到將軍澳海傍踩單車，事後發現小朋友雙腳被蚊叮咬，佈滿「蚊癩」，又紅又腫。本港有中醫師指出，有兩類人較易「惹蚊」。另有皮膚科專科醫生指，有三個方法可消腫、止痕。

該名港媽在facebook群組「將軍澳主場」表示，一行5名小朋友也穿著短褲在將軍澳海傍踩單車，唯獨自己的孩子被蚊蟲叮咬，直至到康城單車店交還租借的單車時，才發現雙腳的患處。事後，她發文詢問網友有沒有遇過類似的情況，並指孩子搽止痕藥膏及服藥後，情況已漸漸好轉。從相片可見，孩子雙腳有逾50處「蚊癩」，大腿、小腿多處紅腫，尤以左腳情況較嚴重。部份網民均指，不僅是將軍澳海傍，康城迴、旋處附近公園及巴士站也有蚊出沒。

較易「惹蚊」人士

註冊中醫師馬琦傑早前接受TOPick訪問時表示，「濕熱」及「陰虛內熱」體質的人較易吸引蚊蟲。因為體質「濕熱」的人易流汗，汗味特別重；「陰虛內熱」的人士體溫較高，皮膚溫度比一般人高，所以較易「惹蚊」。消委會則指，普遍大汗人士、呼出二氧化碳濃度高或體溫較高的人士，例如懷孕婦女或做完運動的人士，都較易「惹蚊」，宜做好防蚊措施。

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消腫止痕方法

除了有「蚊癩」，被蚊叮咬後也有機會出現水泡。皮膚科專科醫生胡惠福曾受訪表示，人被蚊蟲咬後，免疫系統會出現反應，釋放組織胺，讓患者感到痕癢紅腫。若免疫系統反應太劇烈，就可能會出現水泡。

胡醫生建議了3個有助消腫、止痕癢的方法：

用凍濕毛巾或冰敷患處，可減輕痕癢、腫脹感覺

可塗抹潤膚霜舒緩痕癢

用番梘水清洗患處

他提醒，切勿抓損患處，以免增加細菌感染的風險。

防蚊貼士

到郊外或蚊患嚴重的地方，一定要做好防蚊措施。皮膚科專科醫生陳厚毅曾受訪講解不同驅蚊劑、蚊怕水成分的副作用。他提醒，若小朋友皮膚較脆弱敏感，或有濕疹問題，建議先塗在小範圍測試，一旦出現痕癢等症狀，應立刻用水沖洗。

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此外，TOPick亦綜合專家、中醫師的建議，列出3種天然防蚊包的做法：

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責任編輯：羅嘉欣