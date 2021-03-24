【星二代尖子】獨女大學一級榮譽畢業開Cafe整餅　許紹雄出錢力撐︰女兒開心最重要

▲ 許紹雄獨女大學傳播系一級榮譽畢業後，回新加坡開Cafe，追尋人生目標。

藝人許紹雄跟太太育有一女，非常愛錫寶貝女。在教育路上放任自主，非傳統嚴父，安排女兒入讀國際學校啟歷學校，亦支持她揀選浸大傳播系。受疫情影響下，打女亂了女兒的進修升學計劃，爸爸就打本給女兒在新加坡開Cafe，支持她做自己喜歡的事！

▲ 許紹雄支持女兒許惠菁創業開Cafe。（IG圖片）

斥資百萬支持女兒創業

72歲藝人許紹雄遲婚及晚生，太太龍嬿而是新加坡人，女兒許惠菁（Charmaine）23歲，兩父女年齡相距近50載，現時一家三口在新加坡定居，入住4,000呎獨立屋。Charmaine在2019年於香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業，之後本想繼續升學進修，可是受疫情影響下，決定擱置有關計劃，待在新加坡居住。熱愛烘焙的Charmaine開設網店賣餅，反應熱烈，爸爸斥資百萬打本予愛女開Cafe，Bakeaholic於去年12月開張。

▲ 爸媽見證女兒以大學一級榮譽畢業。（IG圖片）

許紹雄事事都以女兒行先，他表示只是盡父母的責任，最重要是子女開心，這樣父母便會開心，果然是絕世好爸爸。

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由新加坡請老師來港

早在女兒年幼時，由於許紹雄自己要留港工作，加上有感新加坡的教育制度較好，他決定與妻女分隔兩地。之後直至女兒大約5歲時，她們搬來香港，當時爸媽更在新加坡請老師來港，開設針對讀新加坡國際學校學生的補習社，幫助女兒讀書。補習社蝕本，最後更結業，可是許紹雄沒有後悔，認為女兒讀書因而進步是無價，多少錢都買不到家人開心。

▲ Charmaine在浸大傳播系畢業。（IG圖片）

讀國際學校啟歷學校

Charmaine曾在國際學校啟歷學校就讀，許紹雄跟太太於2015年到九龍灣的啟歷學校參加女兒的高中畢業禮。啟歷學校於1976年創立，提供英式教育，2間校舍位於薄扶林及九龍灣，薄扶林校舍提供幼稚園及小學教育，九龍灣校舍則設有幼稚園至中學部。

翻查校網資料，小學預備班至Year 6的全年學費為$172,600，而Year 12-13（相等高中）的學費為$220,800，每個學生都必須購買債券，約為$120,000，設有不同的債券組合。可見許紹雄投放不少錢在女兒的教育上。

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傳播系一級榮譽畢業

及後Charmaine入讀香港浸會大學傳播系，爸爸曾分享放手讓女兒自己揀科，鼓勵想讀甚麼便讀甚麼科目，隨她喜歡，有感女兒有自己的想法，一直不用父母擔心。事實上，女兒讀書不錯，大學一年級時，學校已叫她做英文的助教。大學期間，Charmaine成為交流生，可選赴歐洲及美國等地，而她最終選了出世地新加坡，去了新加坡半年交流，爸媽沒反對。Charmaine於2019年以一級榮譽畢業，爸爸曾在IG分享樂見女兒生性︰

大個女了，知道你非常努力，一級榮譽並不容易！繼續加油！

▲ Charmaine去年12月在新加坡開Cafe，將烘焙興趣變事業。（IG圖片）

大學畢業後，留在新加坡Charmaine本想繼續讀書進修，但受疫情影響，加上父母不放心，升學計劃擱置，留在家的她開始烘培DIY蛋糕曲奇，親友大讚好味建議她賣餅，及後網店反應熱烈，爸爸見家附近有吉舖，為女兒斥資百萬買下約1,600呎舖位開Cafe，女兒開舖「Bakeaholic」成為老闆。

她曾擔心「自己讀完咁多書走去整餅」，可是爸爸鼓勵愛女，跟她說「不是你讀甚麼就要做甚麼，最緊要搵到自己理想，這才是人生目標！」

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責任編輯︰王明芳