【復必泰疫苗】藥劑師料藥樽封蓋鬆脫因機械疲勞而致　相信不影響疫苗品質　

▲ 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為藥樽封蓋鬆脫是因為機械疲勞而致，相信只要藥樽膠塞沒有損毀，不會影響疫苗品質。（資料圖片）

政府今日（24日）早上收到復星實業（香港）有限公司的書面通知，指批號為210102的Comirnaty（復必泰疫苗）藥瓶封蓋有包裝瑕疵，各社區疫苗接種中心即日起暫停接種復必泰疫苗，直至另行通知。（詳情即看：下一頁）香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，藥樽金屬環封蓋有鬆脫是因為機械疲勞而致，相信只要藥樽膠塞沒有損毀，外面的污染物或細菌不可進入，不影響疫苗品質。

「復必泰」疫苗被發現藥樽封蓋有瑕疵，崔俊明接受TOPick訪問時表示，其包裝的瑕疵應是藥樽金屬環封蓋有鬆脫，相信是在大量生產疫苗時，因為生產的機器出現機械疲勞，導致封蓋鬆脫，「如果機器蓋蓋的時候，產生的壓力太小會導致金屬環鬆脫，但太大力亦有機會是位置不準確導致歪了，所以機械在生產了一定數量疫苗後要檢查其壓力」。

他指出，由於藥樽包裝包括膠塞及金屬環，而膠塞的作用是免受外面的空氣進入瓶內令疫苗受到污染，只要膠塞沒有損毀，疫苗受到外面的污染風險是很低，又相信品質是沒有影響。他直言今次的事件藥廠需負最大責任，建議藥廠要證明受影響批次疫苗沒有問題。

已接種復必泰疫苗第一針的市民最快下周中就會陸續接種第二針疫苗，當局今日下午召開記者會時表示，參考復必泰的臨床數據，接種第二劑疫苗的時間可延遲19至42日後注射。崔俊明指出，由於有關市民已接種第一劑疫苗，其體內的免疫系統會記得有關抗原，相信即使要延遲42日接種第二劑，效果亦與準時接種的分別不大。

問及為何突然發現包裝瑕疵的問題，他表示，由於「復必泰」疫苗抵港後儲存在負70度的環境，藥劑師或配藥師要在市民接種前負責稀釋時才會觀察到藥瓶狀況，稀釋時會觀察疫苗藥樽有沒有歪了、封蓋有鬆脫或疫苗被污染等。

27間疫苗接種中心：

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記者：郭詩詩