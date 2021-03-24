【虐殺女童】父親承認經常向妻子說「打得好」　並指妻子作為後母打完之後「自己都好大壓力」

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（24日）於高等法院續審。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（24日）於高等法院續審。涉案父親今出庭接受控方盤問，控方引述夫婦二人之間的微訊對話，指父親常向繼母說出「打得好」之類的說話，父親回應指他只是為了安撫妻子，因為妻子作為後母，「佢打完之後，自己都好大壓力」，並指妻子其後的確有冷靜下來。

控方今盤問父親時指，按父親的說法，他一向只會對8歲兄長X及5歲女童Z施以可接受的體罰，當兩兄妹犯錯時，他亦會帶兩兄妹到樓下聊天，而當妻子，即案中繼母懲罰兩兄妹時太過份，他會勸止妻子，父親確認這是他的育兒方法。

控方隨即向父親讀出夫婦二人之間的微信對話，包括當妻子向父親談及她正在虐打小朋友時，父親回應指「打得好」。父親於庭上解釋「其實呢啲對話，我太太話打、罰小朋友，我會好贊成，話打得好、抵死，到底係咪真係字面上我話抵打、打死佢，真係代表我support（支持）佢呢？其實唔係嘅，正如我之前講過，我好清楚，我講完之後，我太太係會慢慢冷靜落嚟。」

父親又指，妻子作為後母要打小朋友，她認為自己要向父親交代，「佢打完之後，自己都好大壓力，如果嗰一刻我仲問點解要打佢、責怪佢，或者質問佢，佢會壓力更加大」。而他清楚知道，當他向妻子說過支持的說話後，妻子不會繼續打。

控方質疑父親為何必須透過「抵打」之類的說話才可安撫妻子，父親回應指「因為如果我淨係話明白佢嘅壓力，感覺上淨係話我知，但太太心目中，壓力來源係打嗰下，我話認同佢，係話佢知我無怪佢」。

控方又指出繼母曾於2017年8月16日向父親投訴指Z說謊，父親當時回應指「唔好掌咀，一陣要去睇醫生，打屎忽」，控方質疑上述說法與父親所稱的育兒方法不吻合。父親回應指他的做法是留待下班回家後，才與小朋友對話，而上述對話反映他無法在短時間內回家，而妻子又要懲罰小朋友，因此他只好先提醒妻子會有問題。

控方再列舉另一發生於2017年8月16日的對話，當繼母向父親投訴Z時，父親回應指「打、狠打！」，以及「我認為你要認真咁打佢一鑊，等佢知驚」。控方問父親「唔好話我知你咁都叫做安撫緊你太太？」父親於庭上回應指，妻子於稍後的訊息中表示「我已經打到佢好甘，再打我驚佢真係頂唔順」，反映妻子看到他的訊息後，會反省自己及冷靜下來。

控方又問及從訊息可見繼母曾因為Z弄濕了洗手間，和無法擰乾毛巾，而以膠紙封住Z的咀巴和罰她不准吃晚飯，翌日下午繼母更向父親發訊息，表示「我就嚟殺咗佢」，父親則回應指「殺啦，佢喺度試緊你底線」，繼母再稱「再打我驚佢成個星期唔使返學」。父親於庭上回應指，「我不斷叫佢做，佢不斷講返晒佢心裡面嘅嘢俾我聽，之後佢已經冷靜咗啲，會開始諗嘢，話驚再打就無得返學。」

控方又指出根據繼母與友人的whatsapp對話，反映父親曾將Z帶到洗手間內，向她淋冷水，父親更曾向繼母表示，「我同佢（Z）講咗，佢一激嬲你，我就用凍水幫佢沖涼。」父親於庭上回應指，他只是嚇嚇Z，而並沒有這樣做。控方則引述父親的訊息指「咁佢一嘈咪由頭淋落去」，父親指妻子的訊息反映她當晚沒有被Z的叫聲吵醒，證明他並沒有向Z淋冷水。

控方又指繼母曾於2017年9月10日凌晨向友人提及，父親剛打了X 295下，父親於庭上回應指「無乜印象，不過你話295下，我覺得我無可能打咁多，就算學我太太講咁樣，摩打手，其實都無可能完成。」控方又指繼母曾向父親問及Z面上的瘀傷指「佢塊面好瘀喎，你嗰日打佢好重手呀？」，繼母並拍下照片傳送予父親，父親於庭上看過有關照片後，低聲指「嗰次係我重手咗。」

控方又問及父親，每次Z向校內老師投訴自己的傷勢時，他跟繼母均會很生氣，父親回應指「係覺得好煩」，因為每次Z向老師投訴後，老師均會約見他們，「但每次老師俾我嘅答覆，就係你哋唔好體罰佢，但係我話俾佢哋知有問題，例如Z唔應我太太呢啲，老師都無答我哋。」

控方又引述父親曾向繼母發訊息問及，已經多少天沒有讓Z吃東西，當時繼母回應指「計埋今朝，啱啱3日」，父親於庭上承認他的確曾餓了Z 3天。控方指父親又曾於2017年12月8日向繼母指「餓咗幾日，再餓驚佢個胃壞」，父親承認他於12月4至8日期間，再餓了Z幾天，亦有綁起Z和任由Z身上有傷勢，當時父親是有意圖對Z造成身體嚴重傷害。父親否認說法，並指「如果我要咁做，我唔使話驚餓到佢個胃，佢發育，唔好餓太多，我唔想影響佢嘅健康。」案件下午續審。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝