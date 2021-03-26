相處好同住難？　專家傳授盈盈、小方與愛犬相處之道

一向言論大膽的港姐冠軍馮盈盈，早前突然在社交媒體透露自己「來到完約離巢的一天」，令一眾粉絲以為她約滿離開無綫，擔心不已。其後她在其Youtube頻道解畫，離巢並非指離開無綫，原來是和兩隻愛犬搬離舊居，粉絲們可繼續在無綫看到她的演出，大可放心。

要欣賞盈盈主演的電視劇，暫時要等等，但粉絲又毋需擔心看不到盈盈的幕前演出，因為myTV SUPER全新原創寵物節目《狗狗診療所》，早前已經在myTV SUPER播出，首集就邀請到馮盈盈和她的愛犬波子擔任星級嘉賓。

《狗狗診療所》並非以往常見的寵物節目，讓嘉賓和愛犬在鏡頭前玩玩、分享下相處瑣碎事那麼簡單。這個節目最特別之處是每集也會請來犬隻訓練師，仔細觀察嘉賓與其愛犬的一舉一動，指出他們相處時常見的缺失，道出其愛犬的身心所需，讓嘉賓更明白愛犬需要，使雙方日後相處時更水乳交融。

性格膽怯 如何改善？

以首集為例，盈盈指其愛犬波子性格膽怯，一到陌生地方就會渾身顫抖，盈盈惟有經常緊抱着牠，以為這種做是給牠安全感。但犬隻訓練師Daniel指這是適得其反，因為主人愈緊張地抱緊牠，反令牠對身處的地方感到不自在，相反如果主人只是輕鬆地抱着牠，才會讓牠感到安全，消除緊張的情緒。

▲ 馮盈盈透過節目學習到與波子的相處之道。

盈盈經過犬隻訓練師的指導，才恍然大悟，原來日常和波子的相處中，還有很多細節做錯了，以至波子經常做出令她又愛又恨的行為。原來只要盈盈稍為改變一下和波子的相處方法，問題就可逐漸改善。全靠這個節目，使盈盈學到更多和波子的相處之道。

天性火爆 難以親近？

每個主人與愛犬的相處都不一樣，都有各自面對的問題。例如在第二集裡，方力申就指其愛犬三喜曾經突然撲向他噬咬，即使小方喝令也不停下。小方表示三喜天性火爆，見到同類有時會狂吠亂衝，失控難馴。小方在節目裡請教精於練犬的Daniel，請教他馴服三喜的方法，好讓家人、朋友或路人都可以親近牠。

▲ 方力申的三喜性格火爆，需要Daniel傳授馴服三喜的方法。

myTV SUPER原創的《狗狗診療所》一共12集，由兩位愛犬之人李佳芯和河國榮擔任主持，每集請來一位星級嘉賓與其愛犬亮相，嘉賓除了分享與愛犬的相處趣事和生活點滴，兩位主持人和犬隻訓練師更會為他們準備一些測試，藉以查探他們的相處有否缺失，從而找出改善的方法。

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(info: myTV SUPER)