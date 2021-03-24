華永會頌揚傳統文化　推崇倫理孝道

華人永遠墳場管理委員會（「華永會」）百多年來不斷前進發展，以非牟利形式服務和貢獻社會外，更致力把優良的華人文化、倫理孝道加以承傳和頌揚，包括透過設施和服務帶出倫理孝道的重要性。此外，華永會又於慈善計劃中加入德育元素，培育年輕人以正向態度面對人生，向社會宣揚正向德育理念。

華永會行政總監麥鉅然表示，華永會服務市民逾百年，一直以「永懷人生」及「善亮人生」兩大積極理念為目標經緯，並透過宣傳大使「崇孝」——（又名「孝仔」），宣揚中華文化。「『孝仔』頭戴印有篆體『孝』字的祥雲帽，寓意推崇『孝』的傳統美德，而他手持《孝經》亦突顯着『百善以孝為先』的優良傳統，寓意將重視孝道的傳統文化傳承。」

革新服務設施推廣生命教育

麥鉅然指出，擁有華人面孔、身穿漢裝的「孝仔」，其笑容展現出他樂觀、積極善良的性格，讓年輕人更深入明白倫理及孝道的重要性。除宣傳大使推廣中國傳統文化之外，華永會在香港仔華人永遠墳場增添了一幅長30米，名為「永善之門 - 生命意義永不止息」的壁畫。透過壁畫，以鮮明色彩及畫像展現該會的兩大理念，同時為墳場注入色彩與活力，藉此突破墳場舊有灰暗形象，並注入積極人生色彩。

麥鉅然透露，華永會轄下的將軍澳華人永遠墳場亦正興建第二個全新的撒灰紀念花園，當中以「人生月台」為主題外，更會融入中華「孝道」觀念，令公眾人士更認識傳統倫理孝義。

▲ 麥鉅然指出，華永會透過為墳場注入色彩與活力，藉此突破墳場舊有形象，並注入積極人生色彩。

▲ 華永會期望透過宣傳大使「崇孝」，宣揚中華文化。

透過跳繩運動推廣德育約章

在革新墳場設施和服務的同時，華永會亦積極支持與推動社區活動，贊助多項生命教育計劃。麥鉅然以去年推出的「抗疫及社會復原計劃」為例，指出當中的「華永跳繩及德育推廣計劃」是由華永會與新界區體育總會合辦，並於去年在新界九區中、小學展開。「計劃除推廣跳繩運動外，亦有推出德育約章，當中包含了時間觀念、勇於挑戰、紀律訓練、溝通、團隊合作、全程投入，以及善亮人生等7大德育部分。」

「華永跳繩及德育推廣計劃」教練郭義德（Frankie）透露，該計劃由華永會全數資助，參加者費用全免。「我們希望透過推廣慈善計劃，一方面教育小朋友建立正確的人生態度，培育他們明白甚麽是責任感；另外亦藉此宣揚德育的重要性，令他們的身心獲得全面的發展。」

▲ Frankie認為，「華永跳繩及德育推廣計劃」可令小朋友的身心獲得全面的發展。

良師同行 生命從此不一樣

「我最初接獲跳繩只因看見其他同學跳繩時十分有型，所以便報名參加了興趣班。因為跳繩有很多花式，可以讓我挑戰自己。所以上了數堂後，自己真的很喜歡這項運動。」

有份參與「華永跳繩及德育推廣計劃」的學生何鍵熹直言因計劃而愛上跳繩，更形容跳繩已成為他生活的一部分。「教練於上堂時教授很多知識和技巧，讓我在學習跳繩的過程中，明白到尊師重道的重要性，所以我以感恩的心多謝他們的教導。」

▲ 何鍵熹（右二）透過跳繩明白要融入群體，便需要顧及隊友的感受。

「華永跳繩及德育推廣計劃」不只讓何鍵熹有機會接觸跳繩，同時更為他的人生帶來改變。「鍵熹的性格是不喜歡被人管束，經常想按自己的想法行事，所以與人相處時會有點困難。」何鍵熹的祖母感恩鍵熹能遇到教練Frankie，令鍵熹的身心靈均有所成長。「教練給鍵熹很多機會，令他可以發掘自己的目標。當鍵熹得到別人的認同，其自信心亦有所增强。我覺得對他的發展相當有幫助。」

見證着何鍵熹轉變的Frankie對此亦深表認同。「鍵熹最初參與團體項目時，與隊友確曾出現合作問題，幸好經過與他詳細講解，他開始明白要融入群體，便需要顧及隊友的感受，這樣才能把事情做好。因此，我們真的十分感謝華永會和新界區體育總會舉辦『華永跳繩及德育推廣計劃』讓小朋友能夠鍛鍊身體及培養德育品格。」

想了解更多華永會的理念和工作？立即瀏覽該會網站：華永會「永懷人生」www.bmcpc.org.hk，及華永會「善亮人生」www.bmcpc-shine.org.hk

（特約）