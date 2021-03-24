【12港人案】李宇軒被控串謀協助罪犯等3罪　檢疫中缺席聆訊押後再訊

▲ 涉及李宇軒的案件今於西九龍裁判法院提堂。（資料圖片）

12名港人案中8人早前內地刑滿釋放，其中李宇軒涉串謀他人請求外國對香港或中國實施制裁，違反國安法，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國外安全罪，今（24日）於西九龍裁判法院提堂；李另被控串謀協助罪犯，及涉管有共277枚使用過的催淚彈、海綿彈及橡膠子彈，被控無牌管有彈藥罪。李今缺席聆訊及沒有律師代表，控方指李仍須隔離檢疫。案件押後至下周三（31日）再訊，李其間須由懲教看管。

被告李宇軒（30歲）被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國外安全、串謀協助罪犯及無牌管有彈藥等共3罪。

控罪指，被告於2020年7月1日至2021年2月15日在香港與黎智英、Mark Herman Simon、陳梓華、劉袓廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員對香港或中國實施制裁、封鎖或其他敵對行為；及於2020年7月至8月23日知悉自己有罪，而串謀陳、黎及其他人協助自己離開到台灣，意圖妨礙拘捕或檢控。

無牌管有彈藥罪則指，被告於2020年8月10日在沙田希爾頓中心某單位內，無牌管有232枚使用過的催淚彈、7枚使用過的海綿彈及38枚使用過的橡膠子彈。

被告今天缺席聆訊，亦沒有法律代表到場。控方指，被告仍在強制隔離檢疫中，申請押後案件8天，其間被告由懲教看管。

裁判官將案件押後至3月31日再訊，由於當天被告仍須隔離檢疫，故毋須被帶上庭。

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記者：王仁昌