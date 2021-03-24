【復必泰疫苗】曾接種已截停的BioNTech疫苗　患心臟病孫慧雪透露身體狀況

▲ 孫慧雪昨日接種復必泰疫苗。

政府今日（24日）指出因注意到批號為210102的Comirnaty（復必泰疫苗）（有效期至2021年6月）藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵，現正就此進行調查，現階段在調查期間須即時暫停接種。而藝人孫慧雪今日在facebook稱昨日剛接種此批包裝有瑕疵復必泰疫苗，因此惹來網民關心。

孫慧雪今日發布手持「BioNTech復必泰疫苗」接種記錄的相片，留言：「我啱啱先打完，而家話暫停。#210102」。

▲ 孫慧雪表示昨日接種復必泰疫苗。（取自facebook）

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孫慧雪患有心臟病

她剛接種的疫苗編號，正是政府今日發出公告指由於批號為疫苗藥瓶封蓋包裝涉事有瑕疵、批號為「210102」的疫苗產品。

孫慧雪曾透露自己患有心臟病，因先天性血管收縮問題需長期服藥，屬長期病患人士，因此她表示接種疫苗後，不少網民留言表關注。

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有網民留言：「你又話自己有心臟病嘅，打唔打得疫苗㗎？」孫慧雪亦有回覆：「我睇咗我個醫生，佢話我ok。」

亦有網民稱「其實你應該睇定啲先，點解要咁急呢？有乜事屋企人點算？」阿雪解釋：「因為緊張屋企人，惟有自己去打疫苗。」

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▲ 孫慧雪一向緊張家人健康。（取自facebook）

另外，孫慧雪問向傳媒透露打完第一針的感覺，表示只是手臂肌肉痛，暫時沒其他特別反應。對於接種了有包裝瑕疵的疫苗，她稱也沒有辦法。

現年38歲、在2006年參加TVB藝員訓練班入行的孫慧雪，去年因錄影節目曾接觸新冠肺炎確診者家屬，避免染疫給老公和囝囝Riley，更即入住酒店自我隔離14日。

同場加映：邱芷微陳志忠訪問